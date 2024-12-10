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WSJ：川普二媳婦賴拉表態想當佛州聯邦參議員

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WSJ：川普二媳婦賴拉表態想當佛州聯邦參議員

記者顏伶如／即時報導
川普二媳婦賴拉‧川普。（路透）
川普二媳婦賴拉‧川普。（路透）

總統當選人川普上個月提名佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)將出任國務卿，參議員遞補人選則由佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)決定，直到2026年舉行特別選舉。媒體報導傳出川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)可能出線，她8日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，非常樂意效力。

華爾街日報(WSJ)9日報導，消息人士說，川普日前與德桑提斯討論時，推薦由賴拉‧川普遞補佛州聯邦參議員。德桑提斯曾是川普2024年共和黨總統初選的頭號對手。

報導指出，42歲的賴拉‧川普如果獲德桑提斯指派為佛州聯邦參議員，平步青雲的政治生涯將有更上一層樓的迅速晉升。目前擔任共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)的她，8日晚間宣布卸下職務。賴拉‧川普率領共和黨全國委員會，過去一年為川普重返白宮輔選。

對於出任參議員的意願，賴拉‧川普在福斯專訪中說：「我的資歷說明一切。或許川普這個姓氏有一點加分效果，我非常樂意效力。」

賴拉‧川普過去曾考慮在家鄉北卡羅來納州角逐聯邦參議員。她與丈夫艾瑞克‧川普( Eric Trump)大約3年前搬家到佛州。

德桑提斯盟友說，有意爭取遞補魯比歐空缺的共和黨黨內人士頗多，包括與德桑提斯關係密切的友人，指派賴拉‧川普對德桑提斯具有跟川普修補關係的作用。德桑提斯日前表示，1月初將宣布遞補人選。

報導分析，賴拉‧川普能否當上聯邦參議員仍有變數，德桑提斯向來行事獨立，知情人士說，目前被德桑提斯列入考慮的人選包括佛州檢察長艾希莉‧穆迪(Ashley Moody)。

歷經初選期間的互別苗頭，如今德桑提斯與川普關係已有改善。倘若川普提名的國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)無法獲得足夠支持，德桑提斯是川普口袋的後補人選。知情人士說，德桑提斯若獲川普徵詢，將同意出任防長。不過，德桑提斯友人指出，德桑提斯指派賴拉‧川普當參議員，但自己又出任川普國防部長，看起來將有濃厚的政治交易色彩。

川普 德桑提斯 參議員

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