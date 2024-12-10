我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平向美喊話：願保持對話 關稅科技戰不會有贏家

南韓通過叛亂特別起訴法 將任命特檢辦尹錫悅

77位諾貝爾獎得主聯名信 反對小羅勃甘迺迪任衛生部長

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)被川普提名為衛生與公共服務部長。(美聯社)
小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)被川普提名為衛生與公共服務部長。(美聯社)

77位諾貝爾獎得主9日對美國聯邦參議院發出公開信，反對總統當選人川普提名小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任衛生及公共服務部（DHHS）部長，理由是他「缺乏資歷」以及反疫苗

法新社報導，這封由77位諾貝爾獎醫學、化學、物理和經濟學獎得主聯名的信函寫道：「鑑於他的紀錄，由甘迺迪先生執掌衛生及公共服務部，是把民眾的健康置於危境。」

魏斯曼（Drew Weissman）是連署人之一，他因在mRNA疫苗研發上卓越的貢獻而獲頒2023年諾貝爾醫學獎，那是對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的重大突破。

小羅勃甘迺迪是曾任司法部長與參議員的羅勃．甘迺迪 （Robert F. Kennedy）之子，也是已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的姪子。今年稍早，小羅勃甘迺迪曾參選總統，之後轉為支持川普（Donald Trump）。

作為回報，川普任命他擔任衛生部長，但根據憲法，這項任命還須取得參院多數議員同意。

小羅勃甘迺迪是環境律師出身，沒有醫學背景，但他多年來持續宣揚疫苗和自閉症關聯的陰謀論，近來還散播有關COVID-19的不實訊息。

小羅勃甘迺迪曾說過，如果他的人事案獲得參議院同意，他將致力於去除美國自來水中添加的氟化物。

諾貝爾獎 疫苗 川普

上一則

涉槍殺聯合健保CEO 26歲兇嫌賓州麥當勞落網 以5罪羈押

下一則

川普未就職已成「影子總統」世界領袖把拜登當空氣

延伸閱讀

WSJ：多名川普閣員推銷產品 營養補充劑業者充滿期待

WSJ：多名川普閣員推銷產品 營養補充劑業者充滿期待
頻被檢出禽流感病毒 Raw Farm全面召回乳製品

頻被檢出禽流感病毒 Raw Farm全面召回乳製品
學川普飲食7天 英記者體重狂掉 這些副作用超慘

學川普飲食7天 英記者體重狂掉 這些副作用超慘
英記者一周挑戰川普飲食 超慘副作用全曝光

英記者一周挑戰川普飲食 超慘副作用全曝光

熱門新聞

馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

2024-12-06 06:01
聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9日在賓州落網。(美聯社)

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

2024-12-09 21:29
策展人馬唯中站在大都會博物館的二樓，與觀眾共賞大廳中董陽孜的巨作「他山之石 可以攻玉」。(記者馬璿／攝影)

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

2024-12-06 17:04
總統當選人川普預料將在明年1月就職後，改變美國行之有年的移民制度，並取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。圖為一名男子眺望紐約自由女神像。示意圖。(美聯社)

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

2024-12-08 15:12
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案的杭特‧拜登。圖為兩父子上周在麻州度感恩節。(美聯社)

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

2024-12-02 20:56

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義
吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項

吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項