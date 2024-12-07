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裴度被提名駐中大使 中社媒：他反華友台 學者：或扮演白臉

編譯中心／綜合報導

美國前共和黨聯邦參議員裴度(又譯珀杜)被候任總統川普任命為美國新任駐中國大使後，他的對華立場引起中國輿論的高度關注。中國社媒上多稱他「反華友台」。不過有關專家對此有一定的疑問，並認為裴度派駐中國將扮演「白臉」的角色。

在川普任命裴度出任美國駐華大使後，中國外交部發言人林劍6日在被問及如何看待珀杜的任命時，僅回應「我注意到有關報導」。

中國的微博則討論熱烈，並就裴度的對華立場發表看法。環球網在官方微博刊出「川普提名下任駐華大使」的話題登上熱搜第五名，當天閱讀量已逾3500萬。

北京部落客發文稱裴度是「前銳步CEO成功的商人，中國威脅論的倡導者與實踐者，鷹派反華態度鮮明、親台政客」。四川部落客說，「珀杜(裴度)自詡為中國觀察者，在所有有關中國的議程(題)上都持有反華的態度，尤其是在貿易方面，他一直指責美中貿易，讓美國失去了製造業崗位」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎告訴美國之音，裴度「足夠強硬，又似乎了解亞洲，也曉得怎樣從中找到合作的方式」，因而受到川普的任命。

莊嘉穎認為，美中關係的發展要看兩邊的決策者而定，尤其現在決策權集中在雙方領導人身上，其他委任政治官員大多只能執行領導人的政策，個人彈性空間不大。

台灣政治大學外交系教授黃奎博也不認同中國輿論對裴度「反華友台」的定位。他認為，裴度「反華友台」尚不明顯，對中國態度強硬應是因他在參議員任職期間遇到新冠疫情。

黃奎博說：「川普任命的推薦文並沒有一直強調關稅、競爭，他是說有建設性的作用等等，所以川普似乎是希望他去中國扮白臉」。

也有美國人因為裴度贊成將工作外包到中國，而認為他不可能是個對華鷹派。曾經任職卡內基國際和平基金會外交政策分析師烏爾里希·斯派克(Ulrich Speck)寫道：在他的商業生涯中，裴度強烈支持將工作從美國轉移到亞洲以節省製造成本，這種做法似乎與川普的美國優先政策相違背。 」

曾任川普團隊的顧問白邦瑞(Michael Pillsbury)認為，裴度出任駐中國大使，會讓中國鬆一口氣，「因為任命了一位經驗豐富的富商」。

川普 微博 參議員

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