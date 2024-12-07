川普提名共和黨籍前參議員裴度 擔任美駐中大使

美國總統當選人川普(中)5日宣布將提名裴度為駐中國大使。圖為兩人2019年10月一起看美國職棒大聯盟(MLB)世界大賽第五場時自拍合照。(美聯社)

美國總統當選人川普 5日晚間在自創社群媒體「真實社群」宣布，將提名74歲的共和黨籍前聯邦參議員裴度(David Perdue，前譯普度)出任美國駐中國大使。

川普說，裴度將有助落實他維持區域和平的戰略，也能幫他建立與中國領導高層間富有成效的工作關係。川普還說，裴度已接受提名。他並稱讚裴度為全球五百大企業的執行長，擁有達40年豐富的國貿經驗，將以其非凡專業協助建構美中關係。

川普提到，裴度曾旅居香港和新加坡，他的職涯大多在亞洲和中國度過；當裴度進入參院時，是唯一同時參與外交委員會與軍事委員會的共和黨人。川普也說裴度是他忠誠的支持者與友人。

裴度2014年當選喬治亞州 聯邦參議員，但2021年連任失利，不敵民主黨對手。對此，中國外交部發言人林劍6日僅簡短回應說，「有注意到相關報導」。

裴度9月在華盛頓觀察家報撰寫長文，以「中國之新型戰爭：美國自由取決於如何因應威脅」為題，示警美國正處於既非熱戰、也不是冷戰的新型戰爭。中國正發動涵蓋經濟、科技、軍事及文化等層面的超限戰，終極目的是取代美國躋身全球霸權。

裴度還寫道，當前全球處於他認為的最危險時刻，這場新型戰爭攸關美國存亡。他回憶自己曾與中共 領導高層和印太多個國家領袖互動，發現中共堅信中國應恢復全球霸權的歷史地位，並將世界轉變為馬克思主義世界。

裴度說，在川普第一次執政前，美國對中國採取交往策略，希望透過經濟合作促進中國自由化，結果卻讓中國藉由西方市場和技術實現其霸權目標。他建議美國應對中實施科技出口限制，並加強與盟邦的軍事合作，同時提升國內技術創新能力、制定長期戰略，以因應中共挑戰。

美國數十年來的駐中大使大多是政治人物出身，拜登任命的現任駐中大使伯恩斯則是例外，他是職業外交官出身。

裴度也曾於2018年訪問台灣，在總統府會見時任總統蔡英文，蔡並就裴度支持台灣表達感謝。裴度當時也重申美國對台灣關係法的持續承諾，並在訪台時了解台灣的經濟、文化和軍事發展。