川普新任命「AI與加密沙皇」欽點馬斯克戰友出線

總統當選人川普5日宣布將任命美國線上支付龍頭PayPal前營運長、創投基金Carft Ventures企業家大衛．塞克斯擔任「白宮人工智慧(AI)與加密沙皇」。(路透)

美國總統當選人川普 5日在自創社群媒體「真實社群」宣布，將任命美國線上支付龍頭PayPal前營運長、創投基金Carft Ventures的企業家大衛．塞克斯（David Sacks）擔任「白宮人工智慧(AI )與加密貨幣 沙皇」。

川普說，塞克斯將負責法律框架，讓加密產業獲得其一直要求的明確度，以在美國蓬勃發展。這是川普新設的職位，凸顯他計畫加快AI及加密產業的發展。

川普寫道，「大衛將指導AI和加密貨幣的政府政策，這兩個領域對美國未來競爭力至關重要。大衛將著重於讓美國在這兩個領域成為明顯的全球領導者」。塞克斯也將領導總統科技顧問會議。

塞克斯的人事案顯示，川普正安排他在矽谷最具影響力之一的支持者出任政府要職。在川普向科技業募款過程中，塞克斯扮演重要推手。塞克斯也與曾是創投人士的副總統當選人范斯關係密切。

此一新設職位預料將協助川普履行鬆綁加密貨幣產業監管措施的競選承諾，將讓加密貨幣提倡者有直接管道可和白宮溝通，塞克斯也將作為川普、國會與聯邦機構間的溝通管道，這些聯邦機構的業務與處理加密貨幣有關，包括美國證券管理委員會(SEC)及商品期貨交易委員會(CFTC)。

塞克斯明年就任後除了將投入加密貨幣產業的法律框架，還將幫川普在AI此一新興領域留下政績。塞克斯將站在決定聯邦政府如何採納和規範AI使用的最前線，AI技術雖帶來廣泛益處，但也引發有關國安、隱私、就業和其他風險。

塞克斯預料將與美國科技富豪馬斯克密切合作。兩人是老戰友，曾在美國電子支付龍頭PayPal成立初期一起擔任高層主管，也是馬斯克斥資440億元收購社群媒體推特(Twitter)的投資人之一。