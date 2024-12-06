川普提名金融科技CEO掌社安局 密州前眾議員龍恩擬任國稅局長

川普提名金融科技暨付費服務平台費哲公司(Fiserv)執行長比西尼亞諾出任社會安全局(SSA)局長。(路透)

新聞周刊(Newsweek)5日報導，總統當選人川普 提名金融科技暨付費服務平台費哲公司(Fiserv)執行長比西尼亞諾(Frank Bisignano)出任社會安全局(Social Security Administration，SSA)局長；社會安全局每個月為7000萬美國人發放社安金。

川普4日晚間在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文宣布提名比西尼亞諾出任社會安全局局長。川普表示，比西尼亞諾是企業領袖，擁有改造大型企業的豐富經驗，「他將承擔社會安全局為未來世代美國人民服務的使命」。

另外，川普4日也宣布將提名前密蘇里州國會眾議員龍恩(Billy Long)出任國稅局 (IRS)局長；龍恩2011年以來擔任眾議員，2022年角逐共和黨 密州聯邦參議員初選落敗。對於新冠疫情期間各種抵稅(tax credit)政策，龍恩大多持強硬抗拒立場，批評抵稅措施充滿弊端，導致政府損失數十億元。

紐約時報報導，龍恩2023年接受播客(podcast)節目訪問時，談到如何協助公司行號申請疫情期間「員工留任稅收抵免」(employee retention tax credit)抵稅福利的經驗，並稱申請案件當中沒有任何一例被國稅局打回票。他說：「我們從不幫人占便宜，我們再三確認他們符合國稅局的抵稅資格。」

報導指出，川普4日晚間在社群媒體宣布的人事提名，將對國稅局帶來衝擊。拜登政府耗資80億元為國稅局更新設備、加強查稅功能、改善客服品質以及擴大查緝逃漏稅。

而比西尼亞諾則是共和黨金主，2016年共和黨總統初選時支持前任佛羅里達州州長傑布‧布希(Jeb Bush)及佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)，2019年則捐款給川普競選團隊。

比西尼亞諾曾任職摩根大通(JPMorgan Chase)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(Citigroup)等，目前是費哲公司執行長。