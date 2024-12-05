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川普提名比西尼亞諾出任社會安全局局長

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川普提名比西尼亞諾出任社會安全局局長

記者顏伶如／即時報導
Fiserv執行長比西尼亞諾。（路透）
Fiserv執行長比西尼亞諾。（路透）

新聞周刊(Newsweek)5日報導，總統當選人川普提名金融科技暨付費服務平台費哲公司(Fiserv)執行長比西尼亞諾(Frank Bisignano)出任社會安全局(Social Security Administration，SSA)局長。社會安全局每個月為7000萬美國人發放社安金

川普4日晚間在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文宣布提名比西尼亞諾出任社會安全局局長。川普表示，比西尼亞諾是企業領袖，擁有改造大型企業的豐富經驗，「他將承擔社會安全局為未來世代美國人民服務的使命」。

比西尼亞諾是共和黨金主，2016年共和黨總統初選時支持前任佛羅里達州州長傑布‧布希(Jeb Bush)及佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)，2019年則捐款給川普競選團隊。

比西尼亞諾曾任職摩根大通(JPMorgan Chase)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(Citigroup)等，目前是費哲公司執行長。

報導指出，比西尼亞諾上台後將面臨的社會安全局挑戰包括，社安金信託基金再過十年恐將用罄，除非國會在2034年之前採取行動，社安金福利可能將縮水約20%。

競選期間，川普曾說當選之後將讓社安金免繳聯邦個人所得稅。非營利組織「賦稅基金會」(Tax Foundation)估計，社安金免繳聯邦所得稅將讓社安金信託基金變得雪上加霜，2025年至2034年之間稅金收入減少1.4兆，信託基金可能提早用光。

根據現行規定，個人年收入在2萬5000元至3萬4000元之間、夫妻合併報稅家庭年收入3萬2000元到4萬4000元之間，社安金收入最多50%要繳聯邦所得稅，超過收入門檻則社安金最多85%要交聯邦所得稅。低收入身心殘障人士領取的社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)則免繳聯邦稅。

社安金 川普 共和黨

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