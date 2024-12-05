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想要官位但未角力 賴海哲入閣落空 恐影響貿易政策落實

記者顏伶如／綜合報導
前美國貿易代表賴海哲原被看好可望出任財長或商務部長，但最終未能入閣。(路透)
前美國貿易代表賴海哲原被看好可望出任財長或商務部長，但最終未能入閣。(路透)

前美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)多年來與總統當選人川普關係密切，原本被看好可望出任財政部長或商務部長，結果卻沒有入閣。華爾街日報(WSJ) 4日分析，賴海哲雖被列入首長考慮人選的最後名單，卻因不願參與各方人馬爭取官位的幕後角力運作，終於空手而歸。

賴海哲對川普效忠多年卻沒能出任部會首長，今後可能在川普政府擔任顧問。

報導指出，川普從白宮卸任之後，賴海哲仍與川普維持密切互動，原本被看好在川普政府2.0出任首長。賴海哲曾對盟友透露，希望在川普第二任政府承擔比過去更有影響力的職務；財政部長與商務部長是賴海哲屬意的工作，希望川普親自徵詢意願。

消息人士指出，但幾周過去之後，川普幕僚對於內部討論極少提及賴海哲感到意外，賴海哲雖被列入首長考慮人選的最後名單，卻一再被川普跳過。川普幕僚說，川普傾向於找紐約出身的金融界人士擔任財經首長，擔心找沒有華爾街經驗的閣員可能影響股市。

知情人士說，賴海哲得知同為投資人的貝森特(Scott Bessent)與盧特尼克(Howard Lutnick)為爭奪財長大位展開幕後較勁，川普資深幕僚選擇退居場外，坐觀兩名企業家互鬥；就在一批批有意求官者前往佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)拜訪川普時，賴海哲因為抱持觀望而失去出線機會。

報導指出，賴海哲是經驗豐富的談判高手，對貿易法規擁有百科全書般的了解，未能入閣恐將影響川普貿易政策的落實結果；川普找來的華爾街高層與經濟學者當中，許多人並沒有貿易實務經驗，接近川普人士私下對川普幕僚說，內閣團隊到頭來可能不願配合對進口商品全面開徵關稅的川普政策。

賴海哲很早之前就表態無意回鍋出任貿易代表，希望爭取有更多發展空間的職務。川普後來提名賴海哲過去的幕僚長葛里爾(Jamieson Greer)出任美國貿易代表。

華爾街日報先前報導，川普一度考慮讓賴海哲出任「貿易沙皇」(trade czar)，監督部門包括商務部及美國貿易代表辦公室，但構想後來不了了之。

川普 華爾街 商務部

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