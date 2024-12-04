我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

世說新聞╱天王嫂超愛 揭秘南加限時網紅地點

川普防長保位戰 赫塞斯動作頻頻替自己造勢

記者張文馨／華盛頓即時報導
國防部長被提名人赫塞斯(中)積極替自己造勢。他說，今天稍早川普保證會繼續支持，他也會力爭參院支持。(歐新社)
國防部長被提名人赫塞斯(中)積極替自己造勢。他說，今天稍早川普保證會繼續支持，他也會力爭參院支持。(歐新社)

國防部長被提名人赫塞斯（Pete Hegseth）保位戰戰況激烈，他4日密集拜會國會議員、接受專訪、投書自清，還在社群平台X「洗版」替自己造勢；他說，今天稍早川普保證會繼續支持，他也會力爭參院支持。

綜合外媒報導，川普考慮提名其他人出任防長，他已見過佛羅里達州州長德桑提斯，後者正在考慮是否接受提名；此外，有從軍背景、曾面臨性侵經歷的聯邦參議員恩斯特（Joni Ernst）川普在口袋名單中；川普也考慮讓國家安全顧問被提名人沃茲（Mike Waltz）改任防長。

赫塞斯被媒體爆料曾涉性犯罪與酗酒，恩斯特曾遭遇性暴力，加上女性從軍的特質，都與赫塞斯截然不同；華爾街日報報導，恩斯特能影響至少5位參議員，是赫塞斯能否成功上位的關鍵。

赫塞斯4日與恩斯特會晤約45分鐘，會後赫塞斯說，雙方交流具建設性；恩斯特並未透露立場，只說，雙方對話坦率且徹底。

赫塞斯接受保守派電台主持人凱莉（Megyn Kelly）訪問透露，川普今日稍早保證會繼續支持他的提名，他也會力爭參院支持；他否認酗酒。

赫塞斯告訴準備出任聯邦參議院軍事委員會主席的維克（Roger Wicker），在接任防長後不會喝酒；維克說，不是他要求的，赫塞斯主動承諾因其重視這項工作。

華爾街日報4日中午刊出赫塞斯投書，他敘述了自己的經歷，從軍、投入提升退伍軍人照護到轉戰電視圈，赫塞斯批評媒體報導匿名故事來抹黑他，訴諸自己對美國和軍隊的忠誠。

此外，赫塞斯在X透過一系列推文和轉發推文來替自己造勢，12小時內發文和轉發推文超過40則，包含與國會議員的互動、接受媒體訪問以及各種新聞片段的曝光；副總統當選人范斯（J.D. Vance）推文指「媒體只想試著摧毀他，而非傳遞事實，且他們從未對此抱歉」，赫塞斯也轉發此文。

范斯4日拜會即將接任參議院共和黨領袖的熊恩（John Thune），兩人談了30分鐘，但范斯面對記者詢問，沒回應關於赫塞斯的問題。

民主黨籍聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）表示，赫塞斯的任命案注定失敗，這項人事案不會拖過本周末；有5位到10位的共和黨議員私下透露「只是在等待適當時機拒絕赫塞斯」，他說，共和黨人畏懼川普報復不願公開反對，卻想建議川普換人。

川普 范斯

上一則

湯普森無保鑣遭射殺 大企業擬配高管保安

延伸閱讀

要被換掉了？川普防長人選赫塞斯：我會拚死奮鬥不退縮

要被換掉了？川普防長人選赫塞斯：我會拚死奮鬥不退縮
川普重返白宮恐干預 鮑爾：不擔心聯準會失去獨立性

川普重返白宮恐干預 鮑爾：不擔心聯準會失去獨立性
富豪艾薩克曼獲川普提名執掌NASA 曾率史上首趟民間太空漫步

富豪艾薩克曼獲川普提名執掌NASA 曾率史上首趟民間太空漫步
川普誓言迅速結束俄烏戰爭 烏軍前線士兵不埋單

川普誓言迅速結束俄烏戰爭 烏軍前線士兵不埋單

熱門新聞

美國總統拜登（左）與次子杭特（中）和孫子小波（右）。（路透）

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

2024-12-01 22:50
拜登總統（右）與次子杭特‧拜登(左)。(美聯社)

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

2024-12-01 22:25
走線客馬驫擁有拉麵手藝，在穆斯林友人協助下，於紐約一家蘭州牛肉麵館工作，每天上班八小時，自由過生活。 (記者許君達／攝影)

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

2024-11-30 11:00
川普政府上台後將執行大規模遣返無證客，令走線來美的眾多華人也風聲鶴唳，憂心忡忡。圖為芝加哥華埠。(記者劉梓祁／攝影)

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

2024-11-28 09:01
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案的杭特‧拜登。圖為兩父子上周在麻州度感恩節。(美聯社)

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

2024-12-02 20:56
共和黨全面執政後，白宮與國會計畫推出新政，在川普上任百日內推動減稅、限制社會福利、削減預算赤字等重大施政。(美聯社)

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

2024-12-01 05:21

超人氣

更多 >
瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期