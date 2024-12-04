川普防長保位戰 赫塞斯動作頻頻替自己造勢

國防部長被提名人赫塞斯(中)積極替自己造勢。他說，今天稍早川普保證會繼續支持，他也會力爭參院支持。(歐新社)

國防部長被提名人赫塞斯（Pete Hegseth）保位戰戰況激烈，他4日密集拜會國會議員、接受專訪、投書自清，還在社群平台X「洗版」替自己造勢；他說，今天稍早川普 保證會繼續支持，他也會力爭參院支持。

綜合外媒報導，川普考慮提名其他人出任防長，他已見過佛羅里達州州長德桑提斯，後者正在考慮是否接受提名；此外，有從軍背景、曾面臨性侵經歷的聯邦參議員恩斯特（Joni Ernst）川普在口袋名單中；川普也考慮讓國家安全顧問被提名人沃茲（Mike Waltz）改任防長。

赫塞斯被媒體爆料曾涉性犯罪與酗酒，恩斯特曾遭遇性暴力，加上女性從軍的特質，都與赫塞斯截然不同；華爾街日報報導，恩斯特能影響至少5位參議員，是赫塞斯能否成功上位的關鍵。

赫塞斯4日與恩斯特會晤約45分鐘，會後赫塞斯說，雙方交流具建設性；恩斯特並未透露立場，只說，雙方對話坦率且徹底。

赫塞斯接受保守派電台主持人凱莉（Megyn Kelly）訪問透露，川普今日稍早保證會繼續支持他的提名，他也會力爭參院支持；他否認酗酒。

赫塞斯告訴準備出任聯邦參議院軍事委員會主席的維克（Roger Wicker），在接任防長後不會喝酒；維克說，不是他要求的，赫塞斯主動承諾因其重視這項工作。

華爾街日報4日中午刊出赫塞斯投書，他敘述了自己的經歷，從軍、投入提升退伍軍人照護到轉戰電視圈，赫塞斯批評媒體報導匿名故事來抹黑他，訴諸自己對美國和軍隊的忠誠。

此外，赫塞斯在X透過一系列推文和轉發推文來替自己造勢，12小時內發文和轉發推文超過40則，包含與國會議員的互動、接受媒體訪問以及各種新聞片段的曝光；副總統當選人范斯 （J.D. Vance）推文指「媒體只想試著摧毀他，而非傳遞事實，且他們從未對此抱歉」，赫塞斯也轉發此文。

范斯4日拜會即將接任參議院共和黨領袖的熊恩（John Thune），兩人談了30分鐘，但范斯面對記者詢問，沒回應關於赫塞斯的問題。

民主黨籍聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）表示，赫塞斯的任命案注定失敗，這項人事案不會拖過本周末；有5位到10位的共和黨議員私下透露「只是在等待適當時機拒絕赫塞斯」，他說，共和黨人畏懼川普報復不願公開反對，卻想建議川普換人。