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不敵反對聲浪 川普欽點緝毒局新局長克羅尼斯特退出提名

編譯俞仲慈／即時報導
佛羅里達州警長克羅尼斯特宣布退出緝毒局局長提名。(美聯社)
佛羅里達州警長克羅尼斯特宣布退出緝毒局局長提名。(美聯社)

總統當選人川普提名佛羅里達州警長克羅尼斯特(Chad Chronister)出任聯邦緝毒局(DEA)新局長，沒想到他在3日突然宣布退出提名，成為川普新內閣第二位放棄入閣的人選。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，總統當選人川普11月30日宣布延攬佛羅里達州警長克羅尼斯特接替安妮·米爾格拉姆(Anne Milgram)，出任DEA新任局長，讓這位鮮少出現媒體版面的執法人員突然間受到關注。

不料被提名僅三天後，克羅尼斯特在社群媒體發文表示，將繼續擔任希爾斯堡郡(Hillsborough)警長工作：「過去數天來感受到這項重責大任的重要性，我獲得的結論就是，我必須恭敬地考慮退出提名。」並強調：「我對於希爾斯堡郡居民還有許多任務需要完成，我將盡全力達成目標。」

報導指出，川普宣布克羅尼斯特領導DEA後，右派反對聲浪如潮水般湧現，理由是這位資深警長在疫情期間執行隔離政策，不惜逮捕一名牧師，該牧師因為無視州與地方公衛命令，堅持在2020年3月舉行大型宗教活動，而世衛組織(WHO)當時宣布新冠肺炎爆發全球疫情，時任總統川普也將新冠列為全國性傳染疾病。

肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員(Thomas Massie)社群平台X發文指責克羅尼斯特應該因牧師被捕而「撤銷提名」；還有「憲法警官與和平官員協會」(Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association)也以克羅尼斯特過去執行新冠隔離命令的做法，表達「震驚與沮喪」。

儘管克羅尼斯特退出聲明並未提及反對者的批評，但從他迅速辭退DEA局長職務，凸顯右派人士可能對川普第二任決策擁有重大影響力；同時克羅尼斯特也是繼前佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)之後，第二位退出川普新政府的提名人，蓋茨原被任命執掌司法部，卻爆出與未成年人發生不當性行為的醜聞，遭到參院共和黨人反彈，最終退出提名。

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