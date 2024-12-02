我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾基辛格慘遭逼宮 內部爆料董事會讓他二選一：退休或被開除

好萊塢聖誕大遊行 多民族服飾展、李小龍骨董車...

馬斯克將掌「政府效率部」真能大砍聯邦支出？

編譯高詣軒、簡國帆／即時報導
美國富豪馬斯克聲稱能刪減至少兩兆美元美國政府開銷。圖為他10月27日在紐約麥迪遜花園廣場，出席川普的造勢活動並上台發言。（美聯社）
美國富豪馬斯克聲稱能刪減至少兩兆美元美國政府開銷。圖為他10月27日在紐約麥迪遜花園廣場，出席川普的造勢活動並上台發言。（美聯社）

美國富豪馬斯克10月曾為當時共和黨總統候選人川普站台，還在紐約造勢現場聲稱能刪減至少2兆美元美國政府開銷。川普當選後延攬馬斯克加入新政府，主責提升政府效率。但專家評估若要大砍2兆美元開支，幾個政府部門恐得關門。馬斯克能說到做到嗎？

聯邦強制性支出 馬斯克難動手

川普11月初當選美國總統，同月12日宣布明年1月就職後，電動車大廠特斯拉執行長兼社群媒體X（舊名推特）老闆馬斯克，將與美國企業家拉馬斯瓦米共同執掌新的「政府效率部」。川普說，兩人將打破政府官僚、裁撤多餘管制、刪減浪費並重整聯邦機關結構，協助實現「規模更小、效率更高、官僚主義更少的政府」。

英國廣播公司（BBC）引述美國財政部資料指出，去年10月到今年9月的財年裡，美國聯邦政府支出是6.75兆美元。馬斯克喊出的2兆美元，就占了約3成。去年4月，馬斯克接受BBC訪問時說，他2022年接手推特後已將員工從8千人裁到1,500人。踏入川普政府後，馬斯克能同樣大刀闊斧嗎？

事實上，聯邦政府在前述財年支出總額的約1成3，即8,800億美元，屬於國債的利息支出。若減少此開支，美國政府將面臨違約。此外，聯邦支出還有1大部分屬於法律規定必須支付的「強制性支出」，這包括用於社會安全制度的1.46兆美元，占比約兩成2，主要是供應美國人的退休金。

其他大宗強制性支出還有聯邦醫療保險（Medicare），這是政府資助的醫療保險項目，服務對象主要是65歲以上美國人。

裁量性支出兩成5 含國防教育

理論上，川普新政府較容易刪減的是「裁量性支出」，這類花費不屬於美國法律訂定的固定支出，而是每年須由國會表決通過。

裁量性支出包括8,740億美元國防支出，占比約是總體開支的1成3，以及1,370億美元的運輸方面支出，占約2%。教育、訓練、就業和社會服務開支則有3,050億美元，約占5%。美國國會預算處指出，裁量性支出共占2023財年聯邦開支的兩成5。

大規模節流 恐會引發公眾反彈

分析家計算，若2兆美元全要從裁量性支出中刪減，運輸、農業到國土安全的幾個部門都將關門。許多美國公共財政專家，其中不乏原則上支持減少政府開支者，都懷疑能否在短期內做到如此大規模節流，同時避免重要政府功能運作瓦解或重大公眾反彈。

美國財政部指出，聯邦政府支出在美國經濟的比重今年約兩成3。相對許多已開發國家已明顯較低。國際貨幣基金組織（IMF）也預測，美國聯邦政府加上各州政府的支出，今年將是國內生產毛額（GDP）的3成75，就比例上低於英、德和法國。

對未來改革方向，馬斯克與拉馬斯瓦米11月20日已在華爾街日報發表長文說，未來擬與白宮預算管理局合作，朝撤銷法規、減縮政府與降低成本等3個方向改造聯邦政府。政府效率部將專注以現有法規為基礎，透過行政命令展開行動，不會推動新的立法。

兩人說，政府效率部將檢視聯邦政府法令，並由川普透過行政命令安排，即時暫停執行部分法規，之後再檢討並撤銷。大幅刪除不必要的聯邦規範後，便能大量裁減政府機構人員。儘管美國總統與政務官依法不得開除公務員，但法規也允許若未針對特定人士，能減少工作團隊數量。兩人也說，聯邦機關人員必須每周進辦公室5天，這個要求「可能產生我們樂見的自願離職潮」。

兩人並說，政府效率部也將協助減少每年未經國會同意的約5千億美元支出，當中包括5.35億美元的公共廣播系統、15億美元的國際機構補助，以及撥給進步團體的3億美元。兩人認為，川普當選加上聯邦最高法院有占多數的6位保守派法官，是該部整頓聯邦政府的絕佳歷史時機；他們已準備好向華府利益人士揮刀，相信能夠獲勝。

美國政府開支比率 低於其他經濟體
美國政府開支比率 低於其他經濟體
美國聯邦政府 今年已支出6.75兆美元
美國聯邦政府 今年已支出6.75兆美元

馬斯克 川普 聯邦政府

上一則

拜登赦免兒子杭特 Politico：類似福特處理尼克森案

下一則

北約警告川普：若烏克蘭被迫簽和平協議 習近平更有底氣對台動武

延伸閱讀

川普要求哈瑪斯立即釋放人質 否則將付出代價

川普要求哈瑪斯立即釋放人質 否則將付出代價
OpenAI執行長：相信川普將支持AI產業 維持美國優勢

OpenAI執行長：相信川普將支持AI產業 維持美國優勢
WSJ：德州「孤星行動」可能成為川普打擊無證客的藍圖

WSJ：德州「孤星行動」可能成為川普打擊無證客的藍圖
將報復政敵？川普任心腹巴特爾掌FBI 華府政壇拉警報

將報復政敵？川普任心腹巴特爾掌FBI 華府政壇拉警報

熱門新聞

總統當選人川普以非法移民和毒品氾濫為由，宣布拿中加墨商品的關稅開刀；他25日傍晚表示，上任後將針對所有中國大陸進口商品加徵10%的關稅，此外，墨西哥與加拿大進口美國的所有商品要加徵25%關稅。(路透)

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

2024-11-25 19:50
美國總統拜登（左）與次子杭特（中）和孫子小波（右）。（路透）

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

2024-12-01 22:50
候任總統川普宣布上台後將對所有中國進口商品加徵10%關稅，所有墨西哥、加拿大進口商品加徵25%關稅，有七大項目首當其衝。(美聯社)

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

2024-11-26 10:24
川普在競選期間揚言對中國拉高關稅至60%。（路透）

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

2024-11-26 09:55
拜登總統（右）與次子杭特‧拜登(左)。(美聯社)

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

2024-12-01 22:25
走線客馬驫擁有拉麵手藝，在穆斯林友人協助下，於紐約一家蘭州牛肉麵館工作，每天上班八小時，自由過生活。 (記者許君達／攝影)

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

2024-11-30 11:00

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」
馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」
自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪
不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？