外國政要頻訪海湖莊園 川普外交政策影子困擾拜登最後任期

川普 再度當選總統，雖還未上任，但頻頻就外交、關稅等政策對外放話，外國政要也絡繹不絕前往海湖莊園寓所「面聖」，深深困擾任期剩不到兩個月的拜登 政府；白宮試圖與國際夥伴對優先事項達成共識，但已失去影響力。

華盛頓郵報1日報導，川普放話威脅，要對加拿大、墨西哥祭出25%關稅，以懲罰兩國邊界管制不嚴、致無證客跨界而入美國，加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau )11月29日就趕緊搭機來到佛州棕櫚灘，與川普在海湖莊園長談3個小時；最後川普30日在真實社群(Truth Social)貼文表示，會議很有建設性，杜魯多致力於「與我方共事」，項目有邊界、貿易等事項。

而在以色列，川普強力支持以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，據說還把選後兩人交談的內容洩露出來，引發廣泛揣測，認為以國與黎巴嫩民兵真主黨(Hezbollah)新達成的停火協議，與拜登派特使賣力穿梭外交較無關係；外界還認為，內唐亞胡會設法破壞拜登想結束加薩衝突的心力，以便拖到川普明年1月20日就職可以宣布外交勝利。

華盛頓郵報指出，川普用新方式來挑戰美國「一個任期只有一個總統」的箴言，他貼文、發聲明，講一些有可能變成政策的話，讓一些外國政府如坐針氈，另一些則高興得很。舊日傳統及標準，確保政權平順交接，都被忽視。

最近幾周，川普新任命的國安顧問沃茲(Michael Waltz)人選好幾次談論當前的外交政策問題，聲稱一些敵國已因川普奪回橢圓形辦公室而坐立不安；他在X平台貼文形容這是「川普效應」，獨裁者如委內瑞拉、尼加拿瓜及古巴的都在恐慌，而「這才是領袖風範該有的模樣」。

拜登政府斡旋的黎巴嫩停火宣布之後，沃茲宣稱，「眾人是因川普總統才坐上談判桌的。」