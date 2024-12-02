佛州郡警長克羅尼斯特 川普擬任命接掌緝毒局

川普將提名佛州一個郡的警長克羅尼斯特出任聯邦緝毒局局長。(美聯社)

總統當選人川普11月30日內定佛羅里達州希爾斯堡郡(Hillsborough)警長克羅尼斯特(Chad Chronister)接替安妮·米爾格拉姆(Anne Milgram)的職務，擔任聯邦緝毒局(DEA)局長。

川普透過社群平台「真實社群」(Truth Social)宣布緝毒局人事，寫道克羅尼斯特「將與我們偉大的司法部長邦迪(Pam Bondi)合作，確保邊境 安全，阻止芬太尼(Fentanyl)和其他非法藥物通過南部邊境，挽救眾生」。

克羅尼斯特在「X平台」上發文寫道，獲總統任命為緝毒局長是「畢生榮幸」，「有機會為國服務，我倍感榮幸。」

華盛頓郵報引述希爾斯堡郡警長辦公室官網介紹報導，克羅尼斯特過去32年來任職希爾斯堡郡警察局，卻很少成為全國焦點。

希爾斯堡郡警長吉伊(David Gee)2017年突然退休後，克羅尼斯特在吉伊的引薦下獲任命接掌警長職務；2018年和2020年分別參選並成功連任，今年則在無人反對的情況下連任。

若國會參院批准克羅尼斯特的人事案，他將承接負責瓦解國內外販毒集團的機構。

緝毒局領導階層在全美對抗毒品 危機之際出現變化，這場危機肇因於墨西哥 毒梟利用中國的化學原料生產強效類鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)。

芬太尼的藥效比海洛因(heroin)強50倍，是吸毒過量致死人數急劇上升的催化劑；過去三年間，每年有逾10萬人吸毒過量身亡。

官員和專家將今年的死亡人數大幅下降歸功於執法奏效、毒品供應變化，以及各界更注重公共衛生措施。

米爾格拉姆先前投書紙本媒體「今日美國報」(USA Today)專欄寫道，緝毒局逮捕墨西哥毒梟高層和中國化學原料經銷商，執法單位查獲的芬太尼的藥丸數量減少。

曾擔任新澤西州州檢察長的米爾格拉姆寫道，「看到美國街頭致命毒藥的數量下降，證明我們的努力有效」。