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佛州郡警長克羅尼斯特 川普擬任命接掌緝毒局

編譯陳韻涵／綜合報導
川普將提名佛州一個郡的警長克羅尼斯特出任聯邦緝毒局局長。(美聯社)
川普將提名佛州一個郡的警長克羅尼斯特出任聯邦緝毒局局長。(美聯社)

總統當選人川普11月30日內定佛羅里達州希爾斯堡郡(Hillsborough)警長克羅尼斯特(Chad Chronister)接替安妮·米爾格拉姆(Anne Milgram)的職務，擔任聯邦緝毒局(DEA)局長。

川普透過社群平台「真實社群」(Truth Social)宣布緝毒局人事，寫道克羅尼斯特「將與我們偉大的司法部長邦迪(Pam Bondi)合作，確保邊境安全，阻止芬太尼(Fentanyl)和其他非法藥物通過南部邊境，挽救眾生」。

克羅尼斯特在「X平台」上發文寫道，獲總統任命為緝毒局長是「畢生榮幸」，「有機會為國服務，我倍感榮幸。」

華盛頓郵報引述希爾斯堡郡警長辦公室官網介紹報導，克羅尼斯特過去32年來任職希爾斯堡郡警察局，卻很少成為全國焦點。

希爾斯堡郡警長吉伊(David Gee)2017年突然退休後，克羅尼斯特在吉伊的引薦下獲任命接掌警長職務；2018年和2020年分別參選並成功連任，今年則在無人反對的情況下連任。

若國會參院批准克羅尼斯特的人事案，他將承接負責瓦解國內外販毒集團的機構。

緝毒局領導階層在全美對抗毒品危機之際出現變化，這場危機肇因於墨西哥毒梟利用中國的化學原料生產強效類鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)。

芬太尼的藥效比海洛因(heroin)強50倍，是吸毒過量致死人數急劇上升的催化劑；過去三年間，每年有逾10萬人吸毒過量身亡。

官員和專家將今年的死亡人數大幅下降歸功於執法奏效、毒品供應變化，以及各界更注重公共衛生措施。

米爾格拉姆先前投書紙本媒體「今日美國報」(USA Today)專欄寫道，緝毒局逮捕墨西哥毒梟高層和中國化學原料經銷商，執法單位查獲的芬太尼的藥丸數量減少。

曾擔任新澤西州州檢察長的米爾格拉姆寫道，「看到美國街頭致命毒藥的數量下降，證明我們的努力有效」。

邊境 墨西哥 毒品

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