內舉不避親再一樁…川普二女兒公公布洛斯獲任中東顧問

川普再度舉薦兒女親家出任要職，內定黎巴嫩裔的布洛斯(左)出任白宮阿拉伯及中東顧問。(美聯社)

內舉不避親，川普 再度任命家族成員為其政府官員；1日他在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)上宣布，次女蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)的公公布洛斯(Massad Boulos)將出任阿拉伯和中東事務資深顧問。

億萬富豪布洛斯是川普二女婿麥可‧布洛斯(Michael Boulos)的父親，出生於黎巴嫩 ，經營奈及利亞企業Boulos Enterprises，生產並經銷機械設備和摩托車。

川普的貼文表示：「布洛斯是成就非凡的律師，也是商界極受尊敬的領袖，在國際上擁有豐富的經驗。長期以來他一直是共和黨和保守派價值的擁護者，是我競選團隊的重要人物，並且在與阿拉伯裔美國人社群建立強大的新聯盟方面大有幫助。」

「布洛斯擅長達成交易，並且是中東和平的堅定支持者，他將會是美國及美國利益的強力擁護者，我很高興有他在我們團隊。」

在競選期間的最後階段，布洛斯曾參與川普在密西根州迪爾伯恩(Dearborn)的活動，迪爾伯恩是重要的阿拉伯美國人社區，川普曾讚賞布洛斯幫助他將密西根州由藍轉紅。

6月布洛斯接受美聯社採訪時表示：「很顯然在阿拉伯裔美國人社群中，當前在中東的戰爭是第一優先事項。問題是，誰能夠帶來和平？誰正在帶來戰爭？他們知道答案是什麼。」

根據紐約時報 (New York Times)報導，布洛斯9月在聯合國大會場邊與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)會面，巴勒斯坦官員向紐約時報表示，該次會面是接觸川普行動的一部分，但布洛斯稱，會面「純屬私人事務」，並且在事前事後都未告知川普。

布洛斯與黎巴嫩政界也有密切關係，他曾在2018年競選黎巴嫩議會的席位，但未成功。