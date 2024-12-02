巴特爾爭議纏身、忠誠過頭…FBI局長人事案 兩黨現反對聲

川普將提名心腹巴特爾接掌聯邦調查局，在華府政壇及FBI內部引起軒然大波。圖為巴特爾在內華達州為川普助選。(美聯社)

前國安官員巴特爾(Kash Patel)近日受川普 欽點，可能出任聯邦調查局(FBI )局長，但他不僅立場過於親川，也是深度陰謀論信徒，使得兩黨皆出現反對聲音；但也有議員表示，FBI的確需要巴特爾這種人物出來整頓一番。

美聯社報導，自1976年水門案後，FBI局長往往希望與總統保持一定距離，直到川普上台後聲稱FBI嚴重失靈、美國人失去信心，希望局長能效忠於他，如2017年時任FBI局長柯米(James Comey)在一次私人晚宴上被川普要求保證忠誠，柯米拒絕後不久便被川普解職，由雷伊(Christopher Wray)接掌至今。

巴特爾顯然將大反其道，與川普走得更近。巴特爾最初在川普圈子裡嶄露頭角，是因為他直言批評FBI在2016年的通俄門調查，還幫助撰寫一份報告詳細說明司法部取得逮捕令時所犯的錯誤。巴特爾也曾在川普煽動國會暴亂案上作證，但科州法院後來認為他在此議題「不是可信的證人」。除了這些爭議，紀錄顯示巴特爾每年還透過為川普相關實體諮詢賺取數十萬元。

共和黨 南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)在電視節目中表示川普有權任命，而他也不意外川普會選「他認為非常忠誠的人」。朗茲讚揚了雷伊，稱不抱怨或反對雷伊領導的FBI。馬里蘭州民主黨籍國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin)則說，雷伊雖然是共和黨任命的共和黨人，但對川普來說他太「獨立客觀」，川普希望這個職位更忠心，所以才去找巴特爾。親川的田州聯邦參議員海格提(Bill Hagerty)卻同意FBI需要整頓，而巴特爾正是能做到此事的人。

大西洋月刊(The Atlantic)一則巴特爾簡介採訪了他的前同事們，作者卡拉布羅(Elaina Plott Calabro)總結：巴特爾之所以危險，不是因為他要執行某種計畫，而是他根本沒有計畫；他的唯一目標就是一昧服從川普。危險的不是他的意識形態，而是他願意為川普赴湯蹈火的忠誠。