將報復政敵？川普任心腹巴特爾掌FBI 華府政壇拉警報

川普將提名心腹巴特爾接掌聯邦調查局，在華府政壇及FBI內部引起軒然大波。圖為巴特爾出席保守派政治行動會議。(美聯社)

總統當選人川普 11月30日表示，他希望前國安官員巴特爾(Kash Patel)接掌聯邦調查局(FBI )局長，這項人事案引發軒然大波。據專家分析，川普挑選巴特爾不僅因為他是川普「深層政府」(deep state)陰謀論的堅定支持者，而且還準備假巴特爾之手進行一場報復行動。

每日郵報(Dailymail)報導，川普宣布選擇時稱讚巴特爾是名出色的律師、調查員和「美國優先 」鬥士，稱讚他不僅是MAGA忠實擁護者，也在職業生涯中揭露腐敗、捍衛正義和保護美國人民。「他是揭露俄羅斯及其騙局的關鍵人物，是真相、問責制和憲法的倡導者…他在我第一任期的成果令人難以置信，他擔任國防部參謀長、國家情報總監副主任和國安委員會反恐高階主任。」

巴特爾在川普的官司期間陪伴他，也為密件門在大陪審團前作證。他去年9月問市的著作「政府黑幫分子」(Government Gangsters)，被川普形容為結束深層政府統治的藍圖；另本兒童讀物「叛王陰謀」(The Plot Against the King)的反派則隱喻深層政府。巴特爾去年還在前白宮資深顧問班農(Steve Bannon)播客中表示「我們將大舉尋找陰謀者，不論是政府或是媒體中的。無論是刑事還是民事，我們都會追捕你。」

美國有線電視新聞網(CNN)國安分析師凱耶姆(Juliette Kayyem)表示川普選擇巴特爾的唯一原因是為了他的報復行動，幾乎沒有其他理由。「每個關注這位當選總統以及他任命人選的人都知道，安插這個特定的人到這個特定職位是為了本質上的報復運動。」