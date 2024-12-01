暗示雷伊不夠忠誠？川普提名心腹巴特爾接掌FBI

川普將提名前國防部長幕僚長帕特爾出掌聯邦調查局(FBI)。(路透)

美國候任總統川普 11月30日表示，他希望前國安官員巴特爾(Kash Patel)接掌聯邦調查局(FBI )局長。巴特爾為川普忠實心腹、身負不少爭議，此舉顯示川普廣納盟友，及可能認為現任FBI局長雷伊(Christopher Wray)不夠忠誠。

路透報導，雷伊為川普2017年第一任時提名，時任FBI局長柯米(James Comey)因調查2016大選而被川普免職，是美國史上第二位被開除的FBI局長；該職位規定任期為10年，以杜絕政治影響。由於雷伊任期內FBI對川普啟動一系列調查、大舉搜查海湖莊園，他經常成為川普支持者謾罵的目標；知情人士透露雷伊曾表示無意提前下台，正忙於規畫2025年的活動。

44歲的巴特爾曾任聯邦公設辯護人和聯邦檢察官，在川普第一任期內幫國家情報總監、國防部長諮詢，並逐漸成為爭議人物。如2016年FBI調查川普通俄門時他主導眾院 共和黨人的調查方向；在川普的首次彈劾審判中，前國安會官員希爾(Fiona Hill)告訴眾院調查人員，她擔心巴特爾會在未經授權的情況下充當川普和烏克蘭之間的秘密管道，巴特爾否認了這些指控。

川普2021年1月卸任後，巴特爾是川普指定有權存取其總統紀錄的幾個人之一，也是少數幾個聲稱川普已解密所有相關紀錄的人，後來還因此被傳喚到大陪審團前。

巴特爾去年9月問市的著作「政府黑幫分子」(Government Gangsters)，川普形容這是可以結束所謂「深層政府」(deep state)統治的藍圖。

巴特爾今年9月在節目上呼籲剝奪FBI的情蒐職能，並肅清其中任何拒絕支持川普議程的成員。「FBI最大的問題來自於它的情蒐交易網路。我會打破這個部分。我會在第一天關閉FBI胡佛大樓，第二天將它改造成『深層政府博物館』重新開放。」