準防長赫塞斯再被爆 長年虐待女性 母親罵他「沒品又無恥」

傳美國準國防部長赫塞斯曾遭母親發電郵指控長年虐待女性。(路透)

美國準國防部 長、福斯新聞主持人赫塞斯（Pete Hegseth）先前才捲入7年前性侵疑雲，如今又再被爆料，赫塞斯的母親2018年也曾看不下去，曾寫電子郵件給他，痛批他多年來「虐待和利用」女性的行徑很「沒品」。

紐約時報 報導，赫塞斯的母親佩涅洛佩（Penelope Hegseth）2018年寫了一封電子郵件給赫塞斯說，「我代表所有被你以某種方式虐待過的女性（我知道有很多）向你說，請尋求協助並誠實審視自己。」並表示自己依然愛他。

佩涅洛佩說，「我不尊重任何貶低、欺騙、出軌、亂搞及利用女性來獲取自己權力和自我的男人。你就是那種男人（多年來一直如此），身為你的母親，說出這樣的話讓我感到痛苦和尷尬，但這是令人悲傷的事實。」

佩涅洛佩29日接受紐時電話訪問時表示，她當時還有向兒子發送下一封電郵，為她所寫的內容道歉。稱當時他和妻子正經歷非常艱難的離婚階段，自己才會「憤怒且激動地」發送第一封電郵。

佩涅洛佩受訪時替兒子辯護，並否認有關她在首封電郵中對赫塞斯性格和對待女性方式的說法，改口說 「這不是事實。這從來都不是真的。」稱「我了解我兒子。他是一個好父親、好丈夫」，批評媒體公布電郵內容「令人無法接受」。

報導指出，佩涅洛佩2018年4月30日發電郵給赫塞斯，當時赫塞斯正與第二任妻子薩曼莎（Samantha Hegseth）離婚，據傳原因是赫塞斯在這段婚姻期間與另一名福斯新聞製作人外遇生子，導致婚姻破裂。

佩涅洛佩在電郵中說，她對赫塞斯對待薩曼莎的方式感到不安，稱「你為了私利而試圖給她貼上『情緒不穩』的標籤，這是卑鄙和虐待。你還有半點廉恥嗎？」

根據紐時查閱的文件顯示，佩涅洛佩傳送電郵給赫塞斯的當晚，也將信件轉發給薩曼莎。紐時從另一名與赫塞斯家族有關者獲取該封電郵副本。

佩涅洛佩受訪時稱，會考慮提供後續寄給兒子的道歉信，但尚未有行動。川普 團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）在電子郵件中說，紐時刊登佩涅洛佩與兒子交流的斷章取義片段是「卑鄙之舉」，並對佩涅洛佩感到遺憾和抱歉。

赫塞斯日前才被爆出2017年涉性侵案遭調查，引發譁然，如今再有消息指連赫塞斯的母親都曾看不下去，外界關注赫塞斯最終是否會退出防長提名程序。