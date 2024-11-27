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安會前幕僚長柯羅格 將任川普俄烏特使

記者張文馨／華盛頓即時報導
柯羅格。(路透)
柯羅格。(路透)

美國總統當選人川普27日提名白宮國家安全會議前幕僚長柯羅格（Keith Joseph Kellogg）出任俄羅斯與烏克蘭事務特使，柯羅格將接下促使俄烏停戰的重任。

川普透過新聞稿表示，柯羅格在他首次執政時就加入執政團隊，相信兩人共同努力可以用實力捍衛和平，讓美國乃至全球都再次安全；柯羅格則在社群平台X發文稱，很榮幸接受任命，他已經準備好透過實力確保和平與美國利益。

柯羅格在2017年到2021年擔任國安會幕僚長，也曾任時任副總統彭斯（Mike Pence）的國安顧問。

川普的競選政見之一就是迅速終結俄烏戰爭，路透6月報導，柯羅格提出的解方是原地凍結戰線，並迫使俄烏坐上談判桌。

路透報導，柯羅格與川普時代的另一名國安會幕僚長傅萊茲（Fred Fleitz）共同起草停戰計畫；據此，美國將告訴烏克蘭，唯有展開和平談判才能獲得更多美國軍援，同時，華府會告訴莫斯科，拒絕談判將導致美國擴大援烏，且北約接納烏克蘭一事將很快告終。

柯羅格6月告訴路透，若川普贏得大選，讓俄烏迅速上談判桌將非常重要，「我們跟烏克蘭人說，『你們必須來到談判桌前，而如果你們不來到談判桌前，美國提供的支持將耗盡』」；「你跟俄羅斯總統普亭講，『他必須來到談判桌前，如果你不來到談判桌前，那我們將向烏克蘭人提供他們在戰場上殺了你所需的一切。」

傅萊茲補充，「讓烏克蘭全副武裝」很可能是這一點關鍵要素。並指根據計畫，烏克蘭不需要正式割讓國土給俄羅斯，但短期內不太可能恢復所有國土的有效控制，「我們的擔憂在於，這已經變成一場消耗戰，將殺掉一整代的年輕人。」

柯羅格今年稍早在另一次接受路透訪問時說，他支持川普重返白宮後，取消對部分北約國家的集體防禦承諾。

柯羅格說，若有北約會員國的防衛支出未達國內生產毛額（GDP）的2%，他將支持取消該國接受北約組織公約第5條集體防禦的保障。

烏克蘭 川普

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