準財長貝森特上任後將優先推減稅 全球股漲

獲提名擔任財政部長的貝森特表示，上任後將優先兌現川普大選「減稅」政見，全球市場聞訊「股」漲歡迎。(美聯社)

總統當選人川普 提名擔任財政部長的貝森特(Scott Bessent)接受媒體專訪時表示，他上任後，將優先兌現川普在大選時的「減稅」承諾。全球市場聞訊齊聲「股」漲歡迎，美元與黃金、公債殖利率則同步走軟。

貝森特向華爾街 日報表示，減稅措施將包含讓川普第一任期的減稅政策永久實施，並取消對小費、社會保障福利和加班薪資的課稅。

他還將聚焦關稅 措施、削減開支和維持美元作為全球準備貨幣的地位。貝森特表示，加徵關稅和減少支出也將是重點，但他沒有透露細節。先前，川普揚言對中國進口貨品課徵60％的關稅。

62歲的貝森特職業生涯一直在金融領域度過，他是避險基金Key Square資本管理公司創辦人，曾於2011-2015年擔任索羅斯基金的投資長，也曾效力知名大空頭錢諾斯(Jim Chanos)。貝森特主張進行稅改並鬆綁監管，尤其是為了刺激銀行貸款和能源生產。

華爾街普遍認為，貝森特出任財長，有利金融市場，因為他不但是「財政鷹派」，也曾多次強調川普的關稅政見，主要只是做為與各國談判的籌碼；分析師人士認為，這位華爾街老將的謹慎態度，可能有助減輕川普「美國優先」政策的一些刺痛。

法國興業銀行策略師斯普拉特表示，貝森特是「安全牌」候選人的觀點，可能導致美國公債出現如釋重負的反彈；貝森特認為應該逐步徵收關稅，代表其他國家可以透過談判降低關稅，因此也應該有助於亞洲貨幣。

金融市場25日的反應顯得如釋重負，意謂對此人事案抱持較正面的態度。在外匯市場方面，美元指數盤中下滑0.6%， 日圓升值0.3%左右。在商品市場，金價盤中急挫2%至每英兩2658美元；布蘭特原油一度下跌0.6%至每桶74.69美元。

路透指出貝森特可能面對的五大挑戰：不斷膨脹的債務、赤字增速超過經濟成長、債務利息負擔、美元走強的麻煩，以及負責與聯準會(Fed)之間的溝通。

美國目前已背負超過35兆美元債務，據國會預算辦公室(CBO)保守估計，四年後總債務恐竄升到42兆美元。而鑒於川普上任後將減稅，理論上有助刺激經濟成長，但也可能導致稅收下滑，導致赤字占GDP比只升不降。此外，聯邦政府償債支出在2024年度已首度超過1兆美元，就算Fed已開始降息，但利率仍將居高不下。