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貝森特關稅鴿派掌財部 有利美中談判

編譯易起宇／綜合外電
川普上周提名出身華爾街的貝森特為財政部長，或許將有利中方和美國的貿易談判。(美聯社)
川普上周提名出身華爾街的貝森特為財政部長，或許將有利中方和美國的貿易談判。(美聯社)

總統當選人川普挑選貝森特為財政部長，或許將替北京提供與美國貿易談判的空間，部分原因來自於貝森特對關稅的溫和立場。

貝森特在敗政上最注重降低政府赤字，但他是個「關稅鴿派」，他曾說，對中國增加60％關稅的政策只是「放在桌子上裝上子彈的槍，但很少會開」。

彭博資訊報導，貝森特不僅已將川普威脅要對中國進口貨課徵的鉅額關稅，描述為「最大限度的談判立場」，他本月稍早接受CNBC訪問時也表示，已敦促採取階段性的實施方式，呼籲關稅的實施要「慢慢一步步來」。

中國商務部顧問、北京對外經貿大學教授龔炯表示：「這對北京來說是個好消息。華爾街本來就必須在川普政府裡有個位子，還得到了最重要的一個。」

對北京而言，和國務卿魯比歐或國安顧問沃茲等「對中鷹派」相比，川普的這個財長人選，可能會是他內閣中的一股溫和力量。貝森特這個人選，已讓市場交易員減少對川普回鍋可能引發全球市場振盪的押注，已引發全球貨幣兌美元匯率走強。

《紐約時報》就稱貝森特是特朗普團隊中「讓市場安心派」（calm-the-markets team）的代表。

Albright Stonebridge集團合夥人瑟利可(Amy Celico)也認為，貝森特的提名，對期盼繼續談判雙邊和全球議題的北京政府而言是個好徵兆；瑟利可曾在美國貿易代表署(USTR)擔任對中事務資深總監。

瑟利可表示：「提名貝森特為可能與中國政府打交道者，應該會替雙方都製造出一些談判空間。但我並不是說這會是一場順遂的談判。」

事實上，貝森特已暗示，他對人民幣目前的匯率有所不滿，他曾引用自家公司的研究報告，指稱人民幣匯率過低。

貝森特日前接受華爾街日報訪問時也說，他將在川普上任後專注於實現川普的減稅和提高關稅承諾，雖然他並未更深入談論細節。

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