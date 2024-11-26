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小川普是爭議內閣提名幕後推手 傳「忠誠度擺第一」

編譯廖振堯／綜合報導
總統當選人川普組新閣，兒子小川普介入極深。圖為本月5日小川普祝賀父親川普當選。(美聯社)
總統當選人川普組新閣，兒子小川普介入極深。圖為本月5日小川普祝賀父親川普當選。(美聯社)

川普本屆提名的內閣名單充滿爭議，消息人士稱其長子小川普(Donald Trump Jr.)在過程中扮演要角，將忠誠但缺乏經驗的人物置於更有資格的候選人之前，從支持俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance)作為川普副手、到阻止前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)入閣，成為過渡時期最具影響力的川普家族成員。

路透報導，這些消息人士包括捐助者、私人朋友和政治盟友，加上小川普自己在社群網站和公開場合對這些事情的評論。他除了確保候選人忠於父親，也會尋找擁護「反建制」(anti-establishment)世界觀的人選，包括保護主義經濟政策、減少海外軍事干預和海外援助等。

范斯便是小川普的密友，在川普支持者中也很受歡迎，但他的反企業言論、反對援助烏克蘭以及過去批評一些民主黨女性為「養貓又沒小孩的女士」的言論，曾讓一些捐款金主和支持者猶豫不決。不過在小川普大力遊說下，范斯最後成功當上副總統候選人。

小川普在選舉夜接受名嘴卡爾森訪問 ，談到舉薦范斯的努力時說，「我用盡了百分之一萬的政治資本 ，也許要等到2076年才能得到父親的回報」。

小川普也支持父親提名為衛生部長的小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)、以及提名為國家情報總監的加巴德(Tulsi Gabbard)，但這兩人可能在參院面臨艱難考驗。

小川普支持的人並非全數入選，一位知情人士透露他熱中於讓他的朋友、前駐德國大使格雷內爾(Ric Grenell)擔任國務卿，不過川普最終選擇佛州聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)，儘管川普的核心支持者認為，盧比歐的觀點過於傳統和國際主義。

兩位與小川普關係密切的消息人士表示，他不會參與所有人事決策，也不會參與政權過渡，亦不會全職在海湖莊園工作；另位消息人士稱他應該也不會插手審查較低級別職位的人選。

川普 范斯 國務卿

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