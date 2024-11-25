爭議之大堪比蓋茨 川普考慮任命心腹巴特爾掌FBI

Axios報導，無論巴特爾接掌任何部門，都有極大爭議。(美聯社)

Axios25日報導，總統當選人川普 擬提名心腹、前國安會官員巴特爾（Kash Patel）接掌聯邦調查局（FBI ）或加入司法部；報導形容，巴特爾的爭議之大，堪比剛剛退出司法部長提名的聯邦前眾議員蓋茨（Matt Gaetz），考慮到參院同意任命的難度，川普打算讓他擔任FBI副局長或任司法部要職。

CNN報導指，巴特爾不僅是川普忠誠追隨者，還致力推翻所謂的「深層政府」；知情人士指，巴特爾若被任命為FBI局長，將有能力調查川普的政敵、解密機密資訊並肅清公務系統。

NBC日前報導，巴特爾可能接掌FBI，也可能是中央情報局（CIA）；Axios25日引述知情人士說法稱，川普考慮讓巴特爾加入FBI或司法部。

FBI現任局長雷伊（Christopher Wray）是川普在2017年時提名，任期10年；不過，川普展開第二任期時，多方消息指川普可能會換人。

Axios報導，川普不信任FBI，源自該部門調查川普競選團隊2016年的通俄門事件，川普視FBI和司法部為所謂「深層政府」的核心，他認為是官僚系統摧毀了其執政的第一任期，打算在展開第二任期時，根除那些不效忠的官員。

巴特爾在川普首度執政時就加入政府團隊，作為聯邦眾議院前議員努內斯（Devin Nunes）的助理，在對抗通俄門調查中嶄露頭角；巴特爾在國安會歷練後，出任代理國防部長米勒（Christopher Miller）的幕僚長。

巴特爾去年九月問市的著作「政府黑幫分子：深層政府、真相與捍衛我們的民主之戰」（Government Gangsters：The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy），被川普形容為未來施政藍圖。

此外，川普宣稱上任首日要剷除政敵時，巴特爾選前表示，要揪出藏身在政府與媒體的陰謀者。

一名參與交接工作的人士告訴Axios，巴特爾身邊有一群盟友，認為任命巴特爾領導，將收獲川粉的好感，並對外界傳達出「川普認真要推動司法與執法部門的重大改革」的清晰訊號。

除了巴特爾外，Axios稱密蘇里州檢察長貝利（Andrew Bailey）也在川普的口袋名單中，CNN則點名聯邦眾議院前眾議員羅傑斯（Mike Rogers）、美國海關與邊境保護局（CBP）前代理局長摩根（Mark Morgan）和詹森（Jeff Jensen）等人。

Axios報導，無論巴特爾接掌任何部門，都有極大爭議，特別是FBI局長；這項任命對華府的衝擊，不亞於深陷包含與未成年者性交易等多項爭議，最終退出司法部長提名的蓋茨。

此外，報導稱，因為巴特爾可能會在尋求參議院同意任命時遭遇困難，川普考慮讓巴特爾擔任FBI副局長或在司法部擔任某種調查角色，但這項任命尚未拍板。

川普交接團隊發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，只要川普做出決定就會公布相關人事安排。