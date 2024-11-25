金融人入主五角大廈 傳川普鎖定2企業執行長出任副防長 掌軍費命脈

美媒傳候任總統川普考慮由金融界人士出任國防部副部長，人選之一是國防工業公司Anduril Industries的共同創辦人史蒂芬。（取材自CNBC Television在YT的影音）

華爾街日報（WSJ）引述兩名知情人士報導，美國候任總統川普 正在考慮由金融界投資 人史蒂芬（Trae Stephen）或范博格（Stephen Feinberg）出任國防部副部長，無論誰出線，對於近年進軍國防市場的防務新創產業都是好消息。

國防副部長是五角大廈文職官員中的第二號人物，負責日常運作，包括管理國防預算。

史蒂芬是「矽谷 創投天王」提爾（Peter Thiel）旗下創投公司Founders Fund合夥人，也是國防工業公司Anduril Industries的共同創辦人。Anduril Industries在一票高估值的國防科技新創公司中，是最引人關注的一個。

國防創投一直被矽谷圈視為禁忌，但是作為這個領域的早期創投人，史蒂芬經常向年輕創業人者和學生演講，強調投資國家安全建設的益處。

億萬富翁范博格則是博龍資產管理公司（Cerberus Capital Management）共同執行長，投資許多國防企業。曾領導川普首任總統情報顧問委員會，是忠實的川普支持者。