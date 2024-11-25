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阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

范斯尋求參院支持內閣人選踢鐵板 角色陷尷尬

編譯潘勛／綜合24日電
副總統當選人范斯(右二)返回國會山莊，希望推動川普政府內閣的提名人選盡快獲得參院確認，但進展並不順利。(美聯社)
副總統當選人范斯(右二)返回國會山莊，希望推動川普政府內閣的提名人選盡快獲得參院確認，但進展並不順利。(美聯社)

副總統當選人范斯(JD Vance)返回國會山莊，肩負重要任務，就是要替總統當選人川普不按常理提名的內閣閣員人選，爭取聯邦參議員的支持；但從司法部長提名人蓋茨(Matt Gaetz)自知無法過關而退出提名顯示，川普、范斯團隊力推不按傳統標準的人選，還是踢到鐵板。

華爾街日報(WSJ)24日報導，再不到兩個月川普就重返白宮；范斯陪同川普內閣提名人選，親自聽取參議員談他們的顧慮。拜訪行程很順利，而且到最後，川普提名的最岌岌可危的司法部長人選蓋茨似乎穩了，很多參議員說，期盼明年展開的同意聽證。蓋茨自述受到溫暖的接待，當天川普、范斯行政團隊似乎取得「很好的進展」。

但翌日早晨，蓋茨便告出局，他說川普政權交接團隊很努力，但自己變成讓人分心的對象，很不公平，於是在宣布退出提名前先向范斯說，而范斯表示，自己極為感謝蓋茨為政權交接付出的心力。

蓋茨在一片指控他性行為不檢的聲浪中退出，這讓川普、范斯團隊很洩氣；團隊推出一批堪稱非正統的內閣人選，而那些人可望讓華府天翻地覆。

但最關鍵點在問題公開浮現：范斯能否一如他在競選時那般，在國會山莊仍是川普強大的資產，還有川普核心圈裡充斥重量級打手，如小羅伯特甘迺迪、馬斯克等人，他們都想在川普政府未來方向上留下自己的痕跡，范斯在那個擁擠的圈子裡，落腳何處最佳，實難掂量。

范斯已打造出自己是川普「政策鬥犬」的角色，在選戰過程中，就墮胎及移民等課題而勝出；兩人搭檔提出較有爭議的政策、陰謀論，受媒體訾議，范斯能暴捶媒體。民調指出范斯的支持率由最初的低點往上衝，他辯論時表現強勁，還能更流暢地為川普主義擦脂抹粉。

政權交接團隊相信范斯最近扮演角色，帶蓋茨及國防部長提名人赫塞斯(Pete Hegseth)拜訪國會，為自己鋪設好舞台，在下屆川普政府與國會之間擔任重要的聯絡人。只是范斯的角色可能還是尷尬，畢竟川普慣常把自己手機號碼給國會及其他盟友，鼓勵他們有必要就直接找他。

選前川普甚至貶抑副總統搭檔這個角色；范斯選戰初期犯了小錯，川普被詢問時更說，選民更專注於投票給他、就他一人而已。

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