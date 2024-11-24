我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

南加富人區遭無人機監控 盜竊團夥手法升級

川普還沒同意FBI對閣員身家調查 可能再創70年先例

中央社／華盛頓24日專電
川普當選至今約3週，主要的內閣人選都已出爐。（路透）
川普當選至今約3週，主要的內閣人選都已出爐。（路透）

總統當選人川普已快完成組閣，但他還沒同意讓聯邦調查局（FBI）對閣員身家調查。新的參議院1月3日開議後預計將審查內閣人事，若屆時沒有FBI的報告參考，將創逾70年先例。

川普（Donald Trump）當選至今約3週，主要的內閣人選都已出爐。

綜合美媒報導，自前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）1953年發布行政命令以來，總統提名的聯邦機構官員都會經FBI身家調查，FBI完成的調查報告會送給參議院，作為參議員審查內閣人事同意權的參考。

媒體報導，通常總統候選人在投票日前，就會和白宮簽署相關的備忘錄，讓FBI可以就他們當選後可能提名的主要內閣人事進行調查。川普至今還沒簽署。

民主黨籍參議員克羅布查（Amy Klobuchar）今天接受美國廣播公司新聞網（ABC）訪問時說，包括緝毒探員、初任檢察官者都要經過FBI的身家調查，「為什麼我們不對將擔任最重要政府職務的人調查呢？」

下屆參眾議院都是共和黨多數。共和黨參議員目前立場不一。與川普友好的參議員海格提（Bill Hagerty）說，他不認為美國民眾在乎FBI是否對閣員身家調查。

不過，阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）日前受訪則說，FBI調查非常重要，也是數十年來作法，不只是針對聯邦機構的官員，若參議員需要知道助理的背景，也是讓FBI調查，不會交給民間的調查機構。

媒體報導，川普團隊傾向以民間機構的調查代替FBI。

前總統歐巴馬（Barack Obama）任命為密西根州東區分局檢察官的麥奎德（Barbara McQuade），昨天在彭博（Bloomberg）發表文章指出，民間機構的調查不會像FBI一樣徹底，略過這個環節「對國家安全構成威脅」。

麥奎德以自身接受FBI調查的經驗指出，她披露所有住過的住址、工作、教育背景、近親、國外旅行、協會會員資格及商業利益，並授權FBI查閱她的財務、醫療和犯罪記錄。這些資料都被查閱，FBI另外還訪問她的同事和熟識的人。

川普除了可能讓內閣成員跳過FBI的調查，他也已經表明，盼參議院同意以技術性休會的方式，讓內閣人事能「休會任命」（Recess appointment），即不經參議院審查就完成任命。參議院將於1月3日開議，川普於1月20日就職。

美國憲法規定，總統對重要職務的提名案，包括內閣、聯邦法官、大使等，須交由參議院行使同意權；但允許參議院休會時，總統得以「休會任命」。

共和黨13日選舉參議院領袖時，川普要參選者承諾同意推動「休會任命」，忠誠擁護川普的佛州參議員史考特（Rick Scott）說他「100%同意」，明確表態。

選舉結果卻是由南達科他州的建制派圖恩（John Thune）當選，他當時說「休會任命」可以討論，足見共和黨不見得會完全配合川普。

美國憲法規定，休會超過3天需要眾議院、參議院都同意。新聞週刊（Newsweek）報導，即使眾議院、參議院沒辦法對休會時間取得共識，川普仍可以使用憲法權力，讓參議院、眾議院同時休會。

綜合媒體報導，過去曾有低階官員經「休會任命」，但內閣層級的任命都經參議院審查。關於休會日期，最高法院曾無異議裁定，應由國會決定。史上也未曾有總統動用憲法權力逼國會休會的前例。川普如果這樣做，也將再創先例。

FBI 參議院 川普

上一則

共同社：美日擬制定飛彈部署計畫 因應台海緊急狀況

延伸閱讀

川普新政府準國安顧問 呼籲俄烏上談判桌

川普新政府準國安顧問 呼籲俄烏上談判桌
川普新周邊商品：電吉他 簽名版1把要價1萬元

川普新周邊商品：電吉他 簽名版1把要價1萬元
川普將親自坐鎮加薩停火談判 準白宮發言人：他是首席談判代表

川普將親自坐鎮加薩停火談判 準白宮發言人：他是首席談判代表
川普2.0團隊 意見領袖將改造醫衛體系 能上電視談議題獲青睞

川普2.0團隊 意見領袖將改造醫衛體系 能上電視談議題獲青睞

熱門新聞

川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

2024-11-19 05:18
開票出口民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗失去大批亞裔選票的支持，是敗選原因之一。華人選民多支持共和黨總統候選人川普。圖為賀錦麗7月參加拉斯維加斯的亞裔支持造勢活大 。(美聯社)

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

2024-11-18 05:04
美國總統當選人川普。(美聯社)

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

2024-11-19 21:34
共和黨全國委員會共同主席、總統當選人川普的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)。美聯社

川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班

2024-11-22 08:58
川普將任命華府智庫「哈德遜研究所」研究員黃之瀚（Alex Wong）為總統特助兼首席副國家安全顧問。(報系資料照)

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

2024-11-22 22:16
針對川普明年1月就任總統後將展開的大規模遣返無證移民的行動，民主黨籍的波士頓市華裔市長吳弭受訪表示，波士頓不會配合川普的這一行動。(美聯社)

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

2024-11-20 14:44

超人氣

更多 >
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂
趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片
比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」
4生肖12月機運多多 屬牛可望升職、他遇事業轉捩點

4生肖12月機運多多 屬牛可望升職、他遇事業轉捩點
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響