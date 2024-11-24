本最被看好卻險翻船…貝森特靠「公關」在財長肉搏戰中勝出

原本被看好會一帆風順獲得提名任財長的貝森特，卻因川普仍重的另一財金幕僚盧特尼克也想要財長一職，差一點陰溝翻船。(美聯社)

經歷兩周的懸而不定，總統當選人川普 終於提名貝森特(Scott Bessent)為下屆政府財政部長，華爾街 日報(WSJ)23日報導，貝森特是川普的長期盟友，原本最被看好出任財長一職，但不料盧特尼克(Howard Lutnick)獲全球首富馬斯克 支持，而且提名過程中洩密不斷，讓川普大為不悅；貝森特能最後勝出，主要是靠盟友公關戰打得很成功。

早在川普勝選之前，貝森特就被看好將在川普下一屆政府獲任備受各方垂涎的財長一職。川普曾形容創辦Key Square Capital Management的貝森特是「華爾街最精明的人之一」，還與朋友、謀士私下談話時讚美貝森特。

同一時間，貝森特與他的盟友發動公關戰，旨在鞏固他領跑人選的地位，上川普必看的有線電視談話秀，還有在川普會看的報紙輿情版面造勢。川普宣布財長人選之前，貝森特待在川普的佛州私人俱樂部海湖莊園幾個小時。

川普宣布挑選貝森特為財長之前不久，便對朋友說，他信任貝森特最能執行下屆政府的政策。川普的謀士也表示，向來以貌取人的川普覺得貝森特似模像樣。

但本該一帆風順的貝森特，卻因盧特尼克(Howard Lutnick)最後也想要財長一職，差一點陰溝翻船。盧特尼克的造勢，因馬斯克向其2億社媒追隨者放話，他支持盧特尼克，而達到最高峰；馬斯克說，選貝森特太平凡無奇。財長職務爭奪戰，川普不時對自己能有的選擇感到不悅，而且過程不斷洩露出來，逼得川普還找其他人選來加入戰局。

貝森特與盧特尼克公開及私下都蔑視彼此。一位川普顧問形容兩人之爭演變成「近身肉搏戰」。

最後過程中，川普曾向華爾街大老們徵詢意見，包括資深投資人鮑森(John Paulson)。知情人士表示，川普當選以來最關心市場對他挑的財長有何反應，而他的顧問認為，貝森特被很多財經、投資專家視為穩定政府的力量。因此川普才在22日股市收盤近三小時宣布，提名貝森特出任下屆政府財長。