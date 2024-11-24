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范斯1家5口將搬進海軍天文台官邸 拜登以前曾在那裸泳

編譯徐薏茹／綜合報導
副總統范斯即將入住的官邸天文台環路1號，目前由副總統賀錦麗居住。(美聯社)
副總統范斯即將入住的官邸天文台環路1號，目前由副總統賀錦麗居住。(美聯社)

副總統當選人范斯(J.D. Vance)與太太和他們的三個孩子將搬入副總統官邸，位於80英畝海軍天文台(One Naval Observatory)內的9000平方呎宅第，附設鞦韆和一座泳池。

拜登擔任歐巴馬政府副總統期間，和夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)在此居住八年；拜登對這座泳池情有獨鍾，特別喜歡在池裡裸泳。

甚至在後來入主白宮，拜登仍念念不忘副總統官邸，包括令他流連的游泳池，在總統任期第一年參與有線電視新聞網(CNN)市民大會節目時，拜登曾這樣描述：「在80畝的土地上，俯瞰城市，走出去有個游泳池，夏季可以走出門廊，跳進泳池，接著再去上班。」

「可以騎單車到處晃，不需要離開那地方，可以在這鍛鍊身體，但在白宮則完全不同」。

嚴格來說，副總統官邸屬於公共財產，官邸位於海軍天文台內，屬於海軍基地之一，也是美國最古老的科學研究設施之一，這裡仍然是美國主要的天文和時間數據設施，也是導航資訊的中心，距離白宮僅兩哩，范斯之後的通勤時間不會太長，尤其是搭乘車隊時。

官邸的空間非常充足，能讓他們一家和寵物狗住的舒適。

安妮女王風格(Queen Anne)的官邸有9150平方呎，設有33間房、7個壁爐、一間圖書室和一個日光浴室。

而且這裡完全不公開，不像白宮，副總統官邸並不開放公眾參觀，但大眾可以登記參觀天文台，觀看巨大的望遠鏡和科學圖書館。

作為官方職責的一部分，許多副總統都曾在這裡接待賓客。

前副總統潘斯(Mike Pence)和拜登一家都曾為軍人家庭舉辦派對，拜登家也曾為支持者和媒體舉辦夏季烤肉會。

范斯一家將於2025年1月20日總統就職典禮後遷入副總統官邸。

拜登 白宮 范斯

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