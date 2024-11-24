前副助卿黃之瀚獲任首席副國安顧問 曾訪台強調美台關係非交易

川普將任命華府智庫「哈德遜研究所」研究員黃之瀚(Alex Wong，前)為總統特助兼首席副國家安全顧問。圖為他2018年訪問台灣。(本報系資料照)

總統當選人川普 22日晚間發布新聞稿表示，他將任命華府智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)研究員華裔黃之瀚(Alex Wong)為總統特助兼首席副國家安全顧問。

黃之瀚過去不只協調舉世注目的「川(普)金(正恩)」會，也曾以國務院 官員身分訪問台灣，期間強調美台關係並非一種交易；美國政策目標是確保台灣人民可以繼續他們選擇的道路，不受脅迫。

川普表示，黃之瀚在他第一任期內擔任北韓 問題特別副代表以及國務院東亞暨太平洋事務局副助卿。「他也是我於第一任期提名的美國駐聯合國特別政治事務大使」。

「作為北韓問題特別副代表，他幫助我與北韓領導人金正恩進行峰會談判。黃之瀚也領導國務院推動落實自由開放的印太戰略」。

黃之瀚是廣東移民之子、哈佛大學法學博士，妻子為台裔二代。

在接任副助卿之前，他曾任共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)的外交政策和法律顧問；2012年美國總統大選中，黃之瀚為共和黨籍的羅穆尼(Mitt Romney)陣營擔任外交與法律政策總監。此外，黃之瀚2007至2009年擔任美國國務院伊拉克法治顧問。

黃之瀚出任副助卿後於2018年訪台，時機就落在川普簽署台灣旅行法後。台灣旅行法打破美國政府對台灣高層訪美的自我設限，鼓勵美國與台灣間所有層級的官員互訪。

黃之瀚近年涉台的言論聚焦台灣自衛決心。他2021年出席史丹福大學胡佛研究所研討會時表示，「孤立的台灣更容易成為中國戰略規畫者的箭靶。」當台灣和世界上的國際組織有官方和非官方的堅強連結，中共就不容易侵犯台灣。

黃之瀚強調，台灣自我防衛以及因應可能突發事件的決心，應該要比美國防衛台灣的決心還堅定。這並非單純國防預算和政策的問題，可能還涉及文化、政治等更廣泛的討論。

他認為，如果必須有維持台海和平的永續性安排，台灣必須更普遍有居安思危的意識。