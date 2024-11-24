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前副助卿黃之瀚獲任首席副國安顧問 曾訪台強調美台關係非交易

編譯中心／綜合23日電
川普將任命華府智庫「哈德遜研究所」研究員黃之瀚(Alex Wong，前)為總統特助兼首席副國家安全顧問。圖為他2018年訪問台灣。(本報系資料照)
川普將任命華府智庫「哈德遜研究所」研究員黃之瀚(Alex Wong，前)為總統特助兼首席副國家安全顧問。圖為他2018年訪問台灣。(本報系資料照)

總統當選人川普22日晚間發布新聞稿表示，他將任命華府智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)研究員華裔黃之瀚(Alex Wong)為總統特助兼首席副國家安全顧問。

黃之瀚過去不只協調舉世注目的「川(普)金(正恩)」會，也曾以國務院官員身分訪問台灣，期間強調美台關係並非一種交易；美國政策目標是確保台灣人民可以繼續他們選擇的道路，不受脅迫。

川普表示，黃之瀚在他第一任期內擔任北韓問題特別副代表以及國務院東亞暨太平洋事務局副助卿。「他也是我於第一任期提名的美國駐聯合國特別政治事務大使」。

「作為北韓問題特別副代表，他幫助我與北韓領導人金正恩進行峰會談判。黃之瀚也領導國務院推動落實自由開放的印太戰略」。

黃之瀚是廣東移民之子、哈佛大學法學博士，妻子為台裔二代。

在接任副助卿之前，他曾任共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)的外交政策和法律顧問；2012年美國總統大選中，黃之瀚為共和黨籍的羅穆尼(Mitt Romney)陣營擔任外交與法律政策總監。此外，黃之瀚2007至2009年擔任美國國務院伊拉克法治顧問。

黃之瀚出任副助卿後於2018年訪台，時機就落在川普簽署台灣旅行法後。台灣旅行法打破美國政府對台灣高層訪美的自我設限，鼓勵美國與台灣間所有層級的官員互訪。

黃之瀚近年涉台的言論聚焦台灣自衛決心。他2021年出席史丹福大學胡佛研究所研討會時表示，「孤立的台灣更容易成為中國戰略規畫者的箭靶。」當台灣和世界上的國際組織有官方和非官方的堅強連結，中共就不容易侵犯台灣。

黃之瀚強調，台灣自我防衛以及因應可能突發事件的決心，應該要比美國防衛台灣的決心還堅定。這並非單純國防預算和政策的問題，可能還涉及文化、政治等更廣泛的討論。

他認為，如果必須有維持台海和平的永續性安排，台灣必須更普遍有居安思危的意識。

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