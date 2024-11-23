史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

史丹福大學學者巴塔查雅。(取材自維基百科共享資源)

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天引述三名知情人士報導，史丹福大學 （Stanford University）出身的巴塔查雅（Jay Bhattacharya）現在被認為是總統當選人川普 看中的國家衛生研究院（NIH）下任院長人選。

中央社引述華郵報導指出，川普內定的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）本周會見了巴塔查雅，對這位接受過史丹福大學培訓的醫生和經濟學家有關改革國家衛生研究院的想法留下深刻印象。

川普本月稍早選定小羅勃甘迺迪來領導衛生及公共服務部 （Department of Health and Human Services），這是美國最高衛生機構，負責監督國家衛生研究院和其他衛生機構。

報導指出，巴塔查雅曾呼籲將國家衛生研究院的重點轉向資助更多創新研究，並減少一些資深職業官員的影響力。

川普的政權移交團隊並未立即回覆路透的置評要求。

史丹福大學資科(IT)部門2022年曾發起「消除有害語言倡議行動」(Elimination of Harmful Language Initiative)，選出幾十個他們認為應該「砍掉重練」的「黑名單」字詞；「美國人」(American)一字，赫然在列。當時巴塔查雅曾對此事件發推文表示，「我還記得我入籍成為美國公民(American citizen)時，我有多自豪。現在我仍以身為美國人(American)為榮，我不在乎史丹福大學不贊成我用這個詞。」