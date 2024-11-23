川普2.0新人事提名完成 CNN：除了忠誠 還有1項共同特質

候任總統川普13日在華府會晤眾議院共和黨人。(路透)

候任總統川普 最新欽點前白宮 幕僚羅林斯（Brooke Rollins）出任農業部長，新內閣提名工作正式完成。CNN分析所有獲提名者，除了忠誠之外可能有一項共同特質比資歷還重要，那就是螢幕魅力。

川普選中福斯新聞2名主持人，達菲（Sean Duffy）出任運輸部長及赫塞斯（Pete Hegseth）擔綱國防部長。另外，因13季健康節目聲名大噪的外科醫師奧茲（Mehmet Oz）被相中主持公共醫療保險 計畫。而將擔任教育部長的麥克曼（Linda McMahon）則是知名「摔角女皇」，與先生創立世界摔角娛樂公司（WWE）的娛樂帝國。

不只如此，川普選擇的駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）曾連續6年主持福斯新聞節目；國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）離開國會後曾是福斯新聞撰稿人，並曾代替前王牌主播卡爾森（Tucker Carlson）。

有線電視新聞網（CNN）描述，川普身為前真人秀明星，深深感受到電視表演天賦的重要性。他的選人過程集中在那些不僅能清晰表達他的訊息，而且是能在高風險、好鬥的現代媒體環境中為他辯護的人。