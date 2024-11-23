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川普一口氣公布多項內閣人事 勞工部與FDA及CDC首長人選出爐

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
川普。（路透）
川普。（路透）

美國總統當選人川普22日一口氣公布多位內閣人事，包括由保守派大將伏特出掌白宮管理及預算局（OMB）、眾議員查維斯德瑞默出任勞工部長，以及FDA與CDC首長人選。

綜合華盛頓郵報、紐約時報及路透等報導，49歲的伏特（Russell T. Vought）曾在川普第一任初期就當過白宮管理及預算局長，這次回鍋可望與馬斯克（Elon Musk）將領導的政府效率部密切配合，監督白宮預算乃至聯邦機構有無貫徹川普的意志。

大選期間川普盟友力捧一項由保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）主導900多頁的「2025年計畫」（Project 2025），被視為川普回鍋後的治國藍圖。內容建議大規模遣返移民、擴大總統權力、免職數千公務員改用川普死忠派等，引發不小爭議。伏特就負責執筆當中關於行政部門轉型的篇章。

找56歲的現任俄勒岡州聯邦眾議員查維斯德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）出任勞工部長略讓政壇意外。她於這次眾議員連任選舉失利，據信是運輸工人工會（Teamsters）背後大力運作讓她得以出線。查維斯德瑞默是溫和派共和黨人，過去在國會一些跨黨派小組任職，推動對工會友善的立法。

獲川普提名出任美國住房與城市發展部（HUD）長的是53歲的商界人士透納（Scott Turner）。特納曾為職業美式足球員，在川普第一任時曾為白宮機會與振興委員會（White House opportunity and revitalization council）執行總監。

醫務總監（Surgeon General）由內許瓦特（Janette Nesheiwat）獲提名。內許瓦特曾任連鎖醫療中心CityMD的醫學主任，現擔任福斯新聞（Fox News）醫藥專欄作家，也是獲提名為白宮國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）的小姨子。

川普提名前聯邦眾議員兼醫師、現年71歲的威爾登（Dave Weldon）出任美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任。預算高達173億美元的美國疾管中心，任何公衛舉措在全球都是動見觀瞻。以往CDC主任一職是由總統直接任命，但修法後從2025年起也需交由參議院審查。

川普另提名54歲的約翰霍普金斯大學外科醫師馬丁馬卡里（Martin A. Makary）出任美國食品暨藥物管理局（FDA）局長。他在COVID-19疫情期間主張佩戴口罩、支持早期疫苗接種策略（主張採取優先覆蓋重症高風險人群）等，一些醫學觀點潛在與衛生部長提名人（Robert F. Kennedy Jr.）小羅勃甘迺迪，將是觀察焦點。

川普 白宮 眾議員

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