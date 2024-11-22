華裔黃之瀚出任副國安顧問 曾是川金會幕後功臣 盼重與北韓對話

川普宣布由前國務院亞太事務副助卿黃之瀚出任副國安顧問。(取材自美國國務院官網)

美國總統當選人川普 22日宣布，由前國務院 官員黃之瀚（Alex Wong）出任總統特助兼首席副國家安全顧問。

川普在聲明稿中表示，黃之瀚在他第一任期內擔任北韓 問題特別副代表以及國務院東亞暨太平洋事務局副助卿。「他也是我於第一任期提名的美國駐聯合國特別政治事務大使」。

川普說，黃之瀚當時作為北韓問題特別副代表，幫忙他與北韓領導人金正恩進行歷史性的峰會談判，穩定雙方關係。此外，黃之瀚也領導國務院推動落實自由開放的印太戰略，稱黃之瀚將在幫助確保美國安全方面發揮關鍵作用。

韓聯社報導，觀察家表示，川普選擇黃之瀚出任該職位，提高川普上任後尋求與北韓恢復對話的前景，但由於北韓與俄羅斯持續加強軍事夥伴關係，北韓是否會接受美方任何外交提議尚不明朗。

黃之瀚是廣東移民之子、哈佛大學法學博士，妻子為台裔二代。

在接任副助卿之前，他曾任共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）的外交政策和法律顧問；2012年美國總統大選中，黃之瀚為共和黨籍的羅姆尼（Mitt Romney）陣營擔任外交與法律政策總監。此外，黃之瀚2007至2009年擔任美國國務院伊拉克法治顧問。

黃之瀚出任副助卿後於2018年訪台，時機落在川普簽署台灣旅行法後。台灣旅行法打破美國政府對台灣高層訪美的自我設限，鼓勵美國與台灣間所有層級的官員互訪。