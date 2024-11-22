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華裔黃之瀚出任副國安顧問 曾是川金會幕後功臣 盼重與北韓對話

編譯徐榆涵／即時報導
川普宣布由前國務院亞太事務副助卿黃之瀚出任副國安顧問。(取材自美國國務院官網)
川普宣布由前國務院亞太事務副助卿黃之瀚出任副國安顧問。(取材自美國國務院官網)

美國總統當選人川普22日宣布，由前國務院官員黃之瀚（Alex Wong）出任總統特助兼首席副國家安全顧問。

川普在聲明稿中表示，黃之瀚在他第一任期內擔任北韓問題特別副代表以及國務院東亞暨太平洋事務局副助卿。「他也是我於第一任期提名的美國駐聯合國特別政治事務大使」。

川普說，黃之瀚當時作為北韓問題特別副代表，幫忙他與北韓領導人金正恩進行歷史性的峰會談判，穩定雙方關係。此外，黃之瀚也領導國務院推動落實自由開放的印太戰略，稱黃之瀚將在幫助確保美國安全方面發揮關鍵作用。

韓聯社報導，觀察家表示，川普選擇黃之瀚出任該職位，提高川普上任後尋求與北韓恢復對話的前景，但由於北韓與俄羅斯持續加強軍事夥伴關係，北韓是否會接受美方任何外交提議尚不明朗。

黃之瀚是廣東移民之子、哈佛大學法學博士，妻子為台裔二代。

在接任副助卿之前，他曾任共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）的外交政策和法律顧問；2012年美國總統大選中，黃之瀚為共和黨籍的羅姆尼（Mitt Romney）陣營擔任外交與法律政策總監。此外，黃之瀚2007至2009年擔任美國國務院伊拉克法治顧問。

黃之瀚出任副助卿後於2018年訪台，時機落在川普簽署台灣旅行法後。台灣旅行法打破美國政府對台灣高層訪美的自我設限，鼓勵美國與台灣間所有層級的官員互訪。

北韓 川普 國務院

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