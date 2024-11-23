避險基金投資人貝森特獲提名財長 川普：將助我迎黃金盛世

競爭激烈的財長人選，川普最終提名基金創辦人貝森特出任，他也是內閣中首位公開出櫃的閣員。（路透）

總統當選人川普 22日提名投資 公司Key Square資本管理創辦人貝森特(Scott Bessent)出任財政部長；農業部長則有意讓曾擔任過喬治亞州聯邦參議員的亞特蘭大女富商羅夫勒(Kelly Loeffler)出任，她在川普推翻喬州 選舉案中忠實支持川普。

此外，紐約時報報導，川普選中「2025計畫」重要智囊伏特(Russell Vought)擔任白宮管理與預算局（Office of Management and Budget）局長。伏特過去四年制定計畫準備整頓美國政府，以擴張總統權力。

川普在聲明中說，貝森特一向強烈主張「美國優先議程」，他將協助迎來美國的黃金盛世，鞏固美國為世界領先經濟體、革新與創業中心的地位，維持美元為全世界儲備貨幣。

有線電視新聞網(CNN)引述兩位知情人士，稱川普喜歡貝森特的億萬富翁形象，以及他在為金融巨鱷索羅斯(George Soros)工作後轉向MAGA(讓美國再次偉大）運動。

即使參院批准，62歲的貝森特剛上任便可能面對更艱鉅的挑戰，如解決聯邦債務上限、實現川普競選承諾。他在川普競選期間就為經濟政策提供建議，他主張川普繼續推行減稅、放鬆監管、「解決債務負擔」的政策，指責這是「四年來不計後果支出」的後果。

資深避險基金投資人貝森特本月10日在華爾街日報一篇評論中表示，金融市場反彈表明投資者「預計川普議程將促進非通膨成長，從而推動私人投資」，然而未提及川普有意加徵關稅一事，最近接受金融時報和CNBC採訪時他表態支持更漸進的徵稅步調，以降低加徵關稅可能產生的通膨反彈。

貝森特現在與他的同性丈夫、前紐約市檢察官弗里曼（John Freeman）住在南卡州 ，兩人育有兩子女。他在2015年向耶魯大學校友雜誌表示，「假如你在我從耶魯畢業、 許多人死於愛滋病的1984年告訴我，30年後我會合法結婚，而且藉代理孕母育有兩子女，我是不會相信你的。」

川普提名前參議員羅夫勒出任農業部長，她也是成功的女企業家。（美聯社）

另位消息人士則向國會山莊報(The Hill)透露，川普有意讓羅夫勒擔任農業部長。羅夫勒目前與房地產大亨威特科夫(Steve Witkoff)共同擔任川普第二任期就職委員會的聯合主席，她也是洲際交易所(ICE)創辦人兼執行長史普雷徹(Jeffrey Sprecher)之妻。

羅夫勒支持川普推翻2020年大選結果的舉動，並宣布反對國會認證，但在2021年1月6日美國國會大廈騷亂後改投票認證了大選結果。她在川普推翻喬州選舉案中支持川普，認為針對他及盟友的刑事起訴是敲詐勒索、出於政治動機。羅夫勒今年2月曾登報呼籲負責此案的法官罷免富爾頓郡(Fulton County)地方檢察官威利斯(Fani Willis)，威利斯便是起訴川普干涉喬州選舉之人。

川普也表示他將提名前美式足球聯盟球員和白宮助理透納（Scott Turner）擔任聯邦住房與都市發展部長 、俄勒岡州聯邦共和黨眾議員查維茲-德瑞莫（Lori Chavez-DeRemer）出任勞工部長、福斯新聞主播珍妮特·內謝瓦(Janette Nesheiwat)為公共衛生署長(Surgeon General)、前國會議員韋爾登(Dave Weldon)擔任聯邦疾病管制與預防中心主任、約翰霍普金斯大學外科醫生兼作家馬丁馬卡里(Martin Makary)為聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長。