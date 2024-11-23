魯比歐職缺 川普媳婦賴拉有望遞補佛州參議員

川普的第二個總統任期將在2029年1月結束，川普媳婦賴拉（中）在政治活動中極為活躍，被視為川普政治家族未來接班人選。(歐新社)

新聞周刊(Newsweek)22日分析，總統當選人川普 建立的政治王朝(political dynasty)最講究效忠，目前擔任共和黨 全國委員會(Republican National Committee)共同主席的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)，被看好在川普2.0政府有更上一層樓發展，甚至可能2028年接棒問鼎大位。共和黨公關顧問麥科馬克(T.J. McCormack)說，賴拉是過去幾年「最常被低估的成功政治故事」。

川普日前宣布佛羅里達州聯邦參議員 魯比歐(Marco Rubio)將出任國務卿，媒體報導傳出魯比歐的參議員空缺，可能由賴拉遞補。根據佛州州法，聯邦參議員出缺的遞補人選由州長指派。

42歲的賴拉對於出任參議員表示有興趣，接受福斯新聞網(Fox News)女主播巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)專訪時說：「如果獲得徵詢，我會慎重考慮，但佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)還沒跟我聯絡。」

新聞周刊分析，川普不管在商場或政壇都有家人密切合作，副總統當選人范斯(JD Vance)在2028年出馬角逐大選雖然順理成章，但川普政治王朝形成之後，也有可能推派家族人選出馬。

專家指出，川普很明顯在家族當中培養接班人，但不管任何家族成員上場參加大選，都無法取代川普身為大家長的地位。

紐約時報報導，賴拉沒冠夫姓之前原名賴拉．尤納斯卡(Lara Yunaska)，畢業於北卡羅來納州立大學(North Carolina State University)，主修傳播，搬到紐約後上過法國烹飪學院(French Culinary Institute)。她曾在電視節目「內幕報導」(Inside Edition)擔任製作人，2014年與川普次子艾瑞克‧川普( Eric Trump)結婚，2016年辭去電視工作在川普競選團隊幫忙。

賴拉今年3月出任共和黨全委會共同主席之後，與主席瓦利(Michael Whatley)聯手把共和黨跟川普競選團隊整合成為單一運作。

「時代」雜誌(Time)報導，賴拉‧川普對川普有重要影響力，說服川普不要再批評通訊投票，要呼籲支持者踴躍參加通訊投票。這次選舉期間，賴拉‧川普共和黨全委會共同主席的身分，為川普發揮強大的募款效果，共和黨全委會2月份募得1060萬元，3月間募得6560萬元，但到了4月募款增加到7600萬元。

維吉尼亞大學(University of Virginia)米勒中心(Miller Center)教授芭芭拉‧裴瑞(Barbara Perry)說，川普正在培養家人，希望在川普2.0執政之後接棒，川普有朝一日可能離開政治舞台中央，但川普主義(Trumpism)卻不會。裴瑞指出，川普培養的接班人除了賴拉之外，還有長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)、18歲兒子拜倫‧川普(Barron Trump)，「如同川普自己從父親手中接管家族房地產事業一樣」。