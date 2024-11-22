蓋茨出局顯示川普想全面掌控共和黨 卻力有未逮

前任佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)。路透

華爾街日報(WSJ)22日分析，前任佛州聯邦眾議員蓋茨 (Matt Gaetz)司法部長提名案破局，顯示總統當選人川普 想要全面掌控共和黨 ，實際上卻力有未逮；蓋茨退場之後，各界關注焦點將轉到國家情報總監被提名人加巴德(Tulsi Gabbard)身上，質疑曾經公開支持俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的她，是否適合掌理國家最高情報機關。

報導指出，川普承諾再次執政將推動大幅改革，但參議院的表現卻讓川普能夠落實多少改革出現變數。

蓋茨獲川普提名為司法部長之後，與未成年少女性交易的醜聞延燒數日。人事案遭到越來越多共和黨參議員抗拒，蓋茨21日宣布婉拒提名。川普提名的國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)則爆發2017年涉嫌下藥性侵婦女，加巴德讚美普亭的談話持續面臨輿論檢討。

川普要求參議院避開標準程序，直接在年底休會期間完成內閣人事的「休會任命」(recess appointments)，但遭某些共和黨參議員反對。

華爾街日報分析，蓋茨出局、川普提名其他首長遭遇反對，顯示共和黨國會議員雖然支持川普改革聯邦官僚體系的抱負，有些時候還是會跟川普唱反調。

談到蓋茨退出司法部長提名時，共和黨南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)便說，總統有權提名首長，但參議院肩負「諮議及同意」(advice and consent)義務，以蓋茨案例來看，參議院明顯只被「諮議」而已，並沒有被徵詢「同意」。

內閣人事提名在參議院表決通過需要簡單多數(simple majority)，100名參議員表決如果票數平手，副總統將投下關鍵一票。共和黨新會期在參院將有53席，少數幾人跑票就可能讓人事案告吹。

消息人士說指出，某些共和黨參議員私下表示對加巴德頗有疑慮。參院司法委員會成員、北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)說，等到提名審查程序展開後，「舉凡對於支持烏克蘭立場模稜兩可的人，我都不打算支持」。

參議院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)主席、民主黨羅德島州聯邦參議員李德(Jack Reed)說，蓋茨退出提名後，如今各界對於川普內閣人選的關注焦點將轉到國安機關首長，將有更多適任疑慮出現。