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醜聞纏身 蓋茨退出司法部長提名 佛州前檢察長邦迪出線

記者張文馨／華盛頓報導
在蓋茨因性醜聞退出司法部長提名後，總統當選人川普21日隨即宣布提名佛州前檢察長邦迪(見圖)出任司法部長。（美聯社）
在蓋茨因性醜聞退出司法部長提名後，總統當選人川普21日隨即宣布提名佛州前檢察長邦迪(見圖)出任司法部長。（美聯社）

美國總統當選人川普籌組執政團隊首次換將，爭議不斷的美國前聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）21日退出司法部長提名後，川普晚間宣布改提名佛羅里達州前檢察長邦迪（Pam Bondi）出掌司法部，並勉勵邦迪將司法部從被政治利用打壓異己的工具，帶回打擊犯罪的道路。

川普稱邦迪既聰明且強硬，是「美國優先」的鬥士。

他說，已經好一段時間，偏頗的司法部被當成武器用來打擊他和其他共和黨人；現在不會了，邦迪將重新把司法部帶回聚焦打擊犯罪，確保美國再次安全的重點上。

蓋茨（左）終於不敵壓力，21日宣布婉拒川普提名他出任司法部長。（美聯社）
蓋茨（左）終於不敵壓力，21日宣布婉拒川普提名他出任司法部長。（美聯社）

蓋茨捲入與未成年人性交易等多醜聞，遭聯邦調查但未被起訴，也被國會調查，他20日赴國會與共和黨籍聯邦參議員舉行閉門會議，爭取支持，21日中午宣布退出提名。

蓋茨21日在X發文稱，昨天與參議員舉行一場很棒的會議，感謝很多人給他的回應與支持，即便現在依然動力十足，但很清楚地是「我的人事任命同意案已經不公平地成為川普－范斯交接團隊重要工作的困擾。」

蓋茨表示，沒有時間可以浪費在沒必要且漫長的華府混戰中，因此「我將退出司法部長提名」，川普的司法部得在就職第一天就做好準備。

川普不久後在社群平台真實社群發文感謝。

同日晚間，川普於真實社群宣布，提名佛羅里達州前檢察長邦迪出掌司法部。邦迪2019年在白宮兼職，協助應對國會對川普發起的彈劾，並於2021年接任挺川的超級政治行動委員會MAGA負責人。

邦迪也是川普的忠誠支持者，和蓋茨不同的是，邦迪有擔任檢察官的經歷。

川普表示，邦迪擁有近20年的檢察官經歷，是個對罪犯相當強硬的檢察官；作為佛州首位女性檢察長，邦迪打擊毒品販運和減緩類鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）濫用問題，在川普2016年首度擔任總統後，邦迪加入鴉片與藥物濫用委員會，一起拯救了許多性命。

川普 司法部 蓋茨

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