「要求幫他抹乳液並上下其手」 保母控小甘迺迪多次非禮

獲總統當選人川普提名為衛生部長的小甘迺迪(圖)，被20年前的家庭保姆指控曾數次非禮。(歐新社)

一位曾在小羅勃，甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)家中擔任保母的女性，出面指控小甘迺迪曾在家中對她非禮，她希望說明事實，要他還給女性一個公道。

今日美國報(USA Today)報導，小甘迺迪獲得川普 提名出任衛生部長，過去曾在小甘迺迪家中擔任保母的伊麗莎．庫尼(Eliza Cooney)，在他宣布參選總統後，決定公開自己的過往，包括說明幾乎與她父親年齡相仿的小甘迺迪，在她擔任他家保母時如何對她多次非禮，而當時的她只有23歲。

庫尼表示，「我希望我們選的官員祕密愈少愈好」。

小甘迺迪參選總統未獲得支持後宣布棄選，並轉而支持共和黨 提名人川普，川普當選後提名他任衛生部部長。川普提名的另外三個人：馬斯克 (Elon Musk)、赫塞斯(Pete Hegseth)和21日退出提名的蓋茨(Matt Gaetz)都陷入桃色風波中。對此，庫尼說，「(性行為不檢)普遍到令人驚訝」。

庫尼在1999年離開學校後，前往小甘迺迪的環境法律事務所，並搬入他在紐約的家中擔任保母。小甘迺迪與他三個孩子同住，還有兩位與前妻生的孩子會在周末過來。她知道小甘迺迪家的男性以富有、英俊且對女性主動出擊而聞名，她說，「但事情來得太快，讓我嚇一跳」。

她記得某天晚上，小甘迺迪在廚房與另一個人討論法律事務所相關的工作，不久後她察覺小甘迺迪在桌下摩擦她的腿。還有一次，當時46歲的小甘迺迪赤裸上身站在她的臥室門口，要求她幫他塗潤膚乳，當時她只能無奈地答應並希望盡快做完。之後小甘迺迪還從背後靠近她並對她上下其手，手游移在她的臀部及胸部附近，過程中小甘迺迪還擋住了出口。

原本庫尼並未考慮將事情公諸於世，直到小甘迺迪去年4月宣布競選總統，幾個月後她才跟友人透露。她說，「我一直對此不以為意，認為這就是謀生的代價。」不久後，她向「Vanity Fair」透露這段往事，事情曝光後，小甘迺迪傳訊息表達歉意說，「這起事件我並無記憶，我從未有意傷害妳，如果傷害了妳，那絕非故意。我感到非常抱歉」。

對此，庫尼不認為這是道歉，並表示自己必須分享自身經歷，以便外界可以自己判斷對他的看法。她也希望能鼓勵女性勇敢地分享經歷。