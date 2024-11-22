準防長赫塞斯性侵案 警公布22頁報告…傳川普團隊考慮換人
獲總統當選人川普提名出任國防部長的赫塞斯(Pete Hegseth)，涉嫌性攻擊的醜聞持續延燒。加州蒙特利警察局(Monterey Police Department)20日晚間公布22頁報告指出，2017年一名急診室護士報警說，一名就診婦女說參加政治活動之後與友人喝酒時可能遭到下藥性侵，遭控性侵的男子後來證實是赫塞斯。赫塞斯透過律師說，雙方是在你情我願下發生關係。
赫塞斯後來並沒有被移送法辦，付給女子一筆數字不詳的金額並達成保密協議(nondisclosure agreement)。蒙特利警方報告並未公布女子姓名，僅用「無名氏珍」(Jane Doe)稱呼。根據報案紀錄，這名婦女2017年10月在蒙特利一家高級飯店舉行的共和黨會議期間，看到受邀演講的赫塞斯對其他女性做出不當行為，因此上前質問，爆發爭吵。
「無名氏珍」對警方說，她後來可能遭到赫塞斯下藥性侵。但赫塞斯對員警表示，與這名婦女互動的整個過程中，再三確認對方是否同意，表明不願害她惹麻煩。蒙特利警方公布報告裡並未說明員警如何查證婦女的指控，也沒說明警方如何處理各執一詞的狀況。
華爾街日報21日報導，川普政權交接小組對於警方報告透露的性侵指控最新細節感到意外。消息人士說，川普團隊對赫塞斯感到愈來愈不滿。
蒙特利警方指出，警方報告的塗黑刪節版(redacted version)2021年3月30日已經交給赫塞斯。消息人士表示，川普團隊在新聞爆發之前，對於警方已把報告交給赫塞斯毫不知情。
熟悉川普政權交接小組的知情人士說，川普目前仍支持赫塞斯出任國防部長，但如果醜聞風暴擴大，負面新聞不斷，特別是電視新聞大量報導，川普便極有可能不用赫塞斯。
赫塞斯21日在國會山莊拜會參議員後對媒體說，當年事件已經過完整調查，「我完全清白」。
共和黨參議員對於赫塞斯人事案表示有信心。奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)說，相信赫塞斯能夠解釋清楚，「他會一切順利的」。
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