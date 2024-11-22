準防長赫塞斯性侵案 警公布22頁報告…傳川普團隊考慮換人

川普政權交接小組對於加州警方報告透露的國防部長提名人赫塞斯的性侵指控最新細節感到意外，對赫塞斯感到愈來愈不滿。圖為赫塞斯21日前往國會山莊拜訪參議員，尋求支持。(美聯社)

獲總統當選人川普 提名出任國防部 長的赫塞斯(Pete Hegseth)，涉嫌性攻擊的醜聞持續延燒。加州蒙特利警察局(Monterey Police Department)20日晚間公布22頁報告指出，2017年一名急診室護士報警說，一名就診婦女說參加政治活動之後與友人喝酒時可能遭到下藥性侵，遭控性侵的男子後來證實是赫塞斯。赫塞斯透過律師說，雙方是在你情我願下發生關係。

赫塞斯後來並沒有被移送法辦，付給女子一筆數字不詳的金額並達成保密協議(nondisclosure agreement)。蒙特利警方報告並未公布女子姓名，僅用「無名氏珍」(Jane Doe)稱呼。根據報案紀錄，這名婦女2017年10月在蒙特利一家高級飯店舉行的共和黨會議期間，看到受邀演講的赫塞斯對其他女性做出不當行為，因此上前質問，爆發爭吵。

「無名氏珍」對警方說，她後來可能遭到赫塞斯下藥性侵。但赫塞斯對員警表示，與這名婦女互動的整個過程中，再三確認對方是否同意，表明不願害她惹麻煩。蒙特利警方公布報告裡並未說明員警如何查證婦女的指控，也沒說明警方如何處理各執一詞的狀況。

華爾街日報21日報導，川普政權交接小組對於警方報告透露的性侵指控最新細節感到意外。消息人士說，川普團隊對赫塞斯感到愈來愈不滿。

蒙特利警方指出，警方報告的塗黑刪節版(redacted version)2021年3月30日已經交給赫塞斯。消息人士表示，川普團隊在新聞爆發之前，對於警方已把報告交給赫塞斯毫不知情。

熟悉川普政權交接小組的知情人士說，川普目前仍支持赫塞斯出任國防部長，但如果醜聞風暴擴大，負面新聞不斷，特別是電視新聞大量報導，川普便極有可能不用赫塞斯。

赫塞斯21日在國會山莊拜會參議員 後對媒體說，當年事件已經過完整調查，「我完全清白」。

共和黨參議員對於赫塞斯人事案表示有信心。奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)說，相信赫塞斯能夠解釋清楚，「他會一切順利的」。