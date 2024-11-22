威脅黨內參議員 川普團隊：若阻內閣人事 馬斯克會贊助初選對手

剛卸任參院共和黨領袖頭銜的麥康諾(右二)21日表示，憲法賦予參議院對內閣人事具有「諮議及同意」角色，參院對川普內閣人選將給予比照過去其他人選的相同對待。(路透)

總統當選人川普 提名的內閣首長連續爆發爭議之際，川普團隊向共和黨參議員 提出警告：倘若不支持川普提名人選，選擇站在錯誤的一邊，等於在今後黨內初選幫自己招來對手。

美國廣播公司(ABC)華府分社主任卡爾(Jonathan Karl)報導，一名川普團隊資深顧問對共和黨參議員說，如果不支持川普提名人選，今後在黨內初選就會遭遇對手，「有個叫做馬斯克(Elon Musk)的人，將出錢贊助挑戰者」。川普顧問同時對共和黨參議員說：「總統才能決定內閣名單，別人無權置喙。」

川普提名的司法部長蓋茨(Matt Gaetz)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)分別出現性醜聞，兩人本周都在副總統范斯(JD Vance)陪同下，到國會山莊爭取共和黨參議員支持。蓋茨21日下午已宣布退出提名。

川普提名的其他內閣首長同意面臨外界檢視，例如國家情報總監被提名人加巴德(Tulsi Gabbard)、衛生部長被提名人小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)。

原本川普要求內閣任命應該避開參議院投票表決的標準程序，直接在參院年底休會期間時完成「休會任命」(recess appointments)，但某些共和黨參議員反對。

參院司法委員會成員、北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)說，「休會任命」的選項應該「完全免談」。

提里斯說，內閣首長職務非常重要，在國際社會舉足輕重，不能抄捷徑。

多名參議員表示，希望有完整的人事提名作業程序，被提名人也要通過背景調查。

共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)20日說，他對川普的所有提名人選都將投贊成票。

剛卸任參院共和黨領袖頭銜的麥康諾(Mitch McConnell)表示，憲法賦予參議院對內閣人事具有「諮議及同意」(advice and consent)角色，參院對川普內閣人選將給予比照過去其他人選的相同對待。