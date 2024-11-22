蓋茨司法部長落空、難回頭當眾議員 但仍有機會進白宮

佛州前國會眾議員蓋茨(中)21日退出司法部長提名，未來動向未明。圖為他20日密會聯邦參議員前關上會議室大門。(美聯社)

佛州 前國會眾議員蓋茨 (Matt Gaetz)21日退出司法部長提名，震驚華府，由於蓋茨在獲得總統當選人川普提名後，已辭去眾議員職務，所以接下來的問題是：他能夠回頭繼續當眾議員嗎？

蓋茨是國會第118屆眾議員，並在11月5日舉行的大選中，連任佛州國會第一選區議員；不過，他在上周三已提出辭呈，表明辭去第118屆眾議員一職，並在辭職信中告訴眾院議長強生(Mike Johnson)，他不打算續任第119屆眾議員。

由於國會職位的公共責任性質，辭職信一旦提交並被接受，幾乎無法撤回。

根據佛州法律第100.101條第4款規定，佛州必須舉行特別選舉以填補在眾院的席位空缺，蓋茨可以選擇參加特別選舉。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)負責宣布特別選舉的日期；通常從宣布選舉到實際舉行，可能需要數周至數月時間，具體時間表將由州長辦公室決定。

蓋茨此前因涉及性行為不當指控而受到眾院操守委員會調查，但在他辭去眾議員職務後，眾院操守委員會對他的調查已經終止；根據眾院規定，該委員會僅對現任議員擁有管轄權。

若蓋茨透過特別選舉重新當選第119屆眾議員，他的過往調查可能被操守委員會重啟；若之前的調查尚未形成結論，操守委員會可以選擇繼續調查，即使已有結論，根據新事實或新任期中的相關行為，調查仍可能擴大或重新啟動。

此外，由於佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)被提名任國務卿，德桑提斯有權任命蓋茨為臨時參議員，以填補魯比歐留下的空缺；當然，若德桑提斯真的這麼做，也將引發政治爭議。

佛州的另一位聯邦參議員、甫在參院多數黨領袖選舉中落敗的史考特(Rick Scott)對此想法表示開放，他對Politico新聞網站說，川普的二兒媳、共和黨全國委員會共同主席賴拉．川普(Lara Trump)非常適合這個位置，但蓋茨也是個不錯的候補人選。

蓋茨也可以在川普政府中擔任非內閣顧問，無需通過參院確認程序。