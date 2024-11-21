3部長人選涉性醜聞 川普防護罩能否保護他們受關注

總統當選人川普提名的司法部長蓋茨(中)陷性醜聞爭議，他由副總統當選人范斯陪同，20日到參院司法委員會共和黨參議員，進行閉門討論。(美聯社)

獲總統當選人川普 提名入閣的蓋茨(Matt Gaetz)、赫塞斯(Pete Hegseth)、小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，過去都曾遭控涉嫌性不當行為，人事案是否能在參議院過關引起輿論關注。Politico新聞網站20日分析，川普押注即使挑選具有爭議的人選，新政府內閣依然可以不受醜聞影響。共和黨 北達科他州聯邦參議員 克雷默(Kevin Cramer)便說：「不能把昔日遭受的指控看成事實。」

川普提名蓋茨出任司法部長，赫塞斯出任國防部長，小甘迺迪出任衛生部長。川普自己也曾爆發性醜聞，對於各種指控卻像擁有防護罩般不受影響。報導指出，川普不受性醜聞影響的效果能否延伸到內閣首長提名人，甚至整個內閣，仍有待觀察。

報導指出，川普在今年選舉贏得大勝，到目前為止，共和黨籍參議員似乎都願意公開為川普提名人選背書。

參議員克雷默表示，川普是「法律戰的受害者」(victim of lawfare)，對於遭受不公起訴感同身受，蓋茨等人則都沒有被定罪。

路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)說，不會根據「傳聞」對被提名人品頭論足，但希望舉辦聽證會審查川普提名人選。奧克拉荷馬州聯邦參議員蘭克福德(James Lankford)說，國會議員肯定依循慣例，讓所有被提名人回答問題。

共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員南西‧梅絲(Nancy Mace)表示，支持川普的內閣名單，「有整套流程要走，必須通過參議院確認、舉辦聽證會、司法部決定」。她說，司法部對於川普提名人都決定不予起訴，媒體卻製造有罪的新聞炒作。

前任共和黨參院黨團助理戴維斯(Mike Davis)說，總統是由全體美國人民選出，除非被提名人因為行為不端失去資格，否則參院應該通過人事任命。