川普2.0財長仍未定 前財長桑默斯道破提名人難產原因

美國總統當選人川普。美聯社

「川普 2.0」執政團隊提名人選陸續出爐，但備受華爾街及全球市場關注的財政部 長人選遲遲未定，在盧特尼克（Howard Lutnick）獲提名為商務部長後，私募基金億萬富豪羅旺（Marc Rowan）出線機率升高，將與避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）、前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）競爭。

川普2.0財長人選大風吹 風向時時在變

金融時報20日引述知情人士說法報導，現年62歲的阿波羅全球管理公司執行長羅旺已躍為「川普2.0」財長第一人選。另據彭博資訊報導，川普預定20日在佛州面談羅旺。羅旺已從香港搭機返美，據說已為這次面談做充分的準備，且因金融市場歷練豐富，獲得川普多位親信力挺。在川普第一任新冠疫情爆發之初，羅旺曾擔任關鍵顧問，建議採取緊急措施穩定金融市場動盪。

羅旺面臨激烈的競爭。川普重要經濟顧問、在1992年「金融巨鱷」索羅斯狙擊英鎊扮演要角的貝森特，仍是熱門人選之一。擔任川普交接團隊政策顧問的華許，也被媒體點名為勝算不低的下任財長候選人。田納西州共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）也不無可能出線。

截至19日止，預測網站Polymarket顯示，下任美國財長候選人勝出機率依序是：華許、貝森特、羅旺和海格提。

但知情人士透露，川普近日考慮多位財長候選人，而這些熱門人選的勝出機率可能這一刻異軍突起，下一刻卻就宣告出局。川普儘管可望很快宣布雀屏中選者是誰，但不到揭曉時刻，最後誰勝出仍在未定之天。

財長重要性何在？桑默斯點出人選未定原因

財政部長是川普2.0最後一個尚未拍板定案的重要部會首長職位，敲定後財長人事案仍待美國參議院明年審查確認。

紐約時報指出，財長人選至關重要，因為將負責為川普2.0減稅計畫在國會過關護航、主導與中國大陸的貿易談判，並監管規模30兆美元的美國債券市場。

預算專家警告，川普醞釀實施的經濟計畫可能使美國國債增添多達15兆美元，並且助燃通膨、拖慢成長。但以川普的作風，豈容部屬阻撓他兌現競選政見？川普1.0的某些高階經濟官員上任後就試圖七折八扣川普的保護主義政策，想必他已記取這個教訓。川普為第二任物色的財長，想必要既能貫徹執行他的非傳統計畫，也要深獲市場信任以維持資產行情盛況。

但要找到兼具這兩種特質的合適人選，並不容易。

柯林頓政府時代擔任過財長的桑默斯（Lawrence Summers）說：「我認為，川普遭遇的問題是，他想要魚與熊掌兼得。他要找一個對他忠心耿耿的人，也要求此人能安撫市場。由於市場對關稅 計畫充滿恐懼，很難兩全其美。」

川普之前宣布的一系列內閣人事案不乏引起輿情譁然者，但財政部長人選非同小可，萬一輕率提名不適任者，可能在金融市場激起狂瀾，有礙川普兌現經濟承諾。基於此理，川普必須慎選一位受企業界敬重且能力強的經濟舵手，在落實關稅政策與避免觸發貿易戰（否則可能擊沉全球經濟與市場）之間，取得平衡。

Evercore ISI分析師團隊指出，投資人正屏息觀望川普相中的財長人選是誰，再從此人的政策立場推斷川普2.0經濟政策的權力平衡--「市場友善政策」（如減稅與鬆綁監管）vs.「市場不友善政策」（如關稅與移民）所占比率何者居多。市場也將觀察他們打算採取什麼做法，以減輕貿易、移民政策外加聯邦赤字造成的負面衝擊。

Beacon政策顧問公司分析師團隊推測，這正是川普未挑選前貿易代表暨川普1.0關稅擘劃者賴海哲（Robert Lighthizer）為新商務部長的主因，因為川普很重視市場觀感。

Beacon研究報告寫道：「到頭來，川普挑中的提名人，可能是能向市場推銷他的關稅計畫，而不是將計畫大打折扣的人。就川普而言，關稅本身可被視為終極目標。」

新財長面臨重重艱鉅挑戰

美國財政部長並不是貿易政策的指揮者，也不是關稅的執行者，但財長通常是美國政府的經濟門面，首要目標是讓人民和市場對美國經濟有信心。財長必須向企業和世界各地的投資人闡述美國的經濟政策，協助確保美國持續吸引外國投資、鞏固投資人對美國公債作為安全資產的信心。

財政部是美國聯邦政府的核心機構，透過發行債券籌資支應國家運作與償債之需，包括支付社會安全金以及退休軍人津貼。在美國國債逼近36兆美元之際，財長掌舵能力格外重要。

曾任職於美國財政部近40年的索貝爾說：「不論誰成為下任財長，都將面臨滿手且棘手的挑戰，包括為大幅減稅（有造成債務及赤字暴增之虞）提供充分的論據，並且代替總統與Fed周旋甚至對抗。」

索貝爾預期，下任財長也將面臨棘手的美元和匯率政策，尤其「白宮及貿易團隊嚷著要貶值」。川普曾頻頻表示希望美元貶值，好讓美國貨在海外賣得更便宜；但經濟學家大多認為，他主張的關稅和減稅等政策，反而會導致美元走強的反效果。

川普勝選後，不僅美元對其他主要貨幣勁升，美國公債投資人也惴惴不安，與債券價格呈反向關係的殖利率上揚，反映債市唯恐川普乘著紅潮重返白宮，將造成通膨復熾和政府赤字惡化，因為在借錢給政府時要求更高的收益。

保持股市繁榮，對川普而言也很重要。他向來視股價為經濟健康度的一個關鍵指標。然而，在川普第一任，每對中國大陸進口貨祭出新一輪關稅，美股就跌一波。既然川普2.0準備對進口貨全面徵收多達50%甚至更高的關稅，那種情況很可能重演，畢竟高關稅將加重美國跨國企業的成本，令股市投資人焦慮。

2011年至2015年期間擔任美國財政部副助理部長的賽瑟（Brad Setser）指出，川普既希望美股繼續上漲，又想要提高關稅，這兩者之間互相衝突，帶給下任財長難題。

獲選新財長必要的條件：篤信關稅

川普與其顧問群評估財長適任人選時，優先考量的一件事是：是否篤信加徵關稅。川普第一任的財長米努勤（Steven Mnuchin）常發言批判對中國大陸加徵關稅，警告可能對市場產生負面影響。

這使得外界放大檢視檯面上幾位新財長熱門人選的觀點。

華許2011年曾與前佛州州長布希（Jeb Bush）聯名在華爾街日報撰文說：「我們必須找回我們的聲音，抗拒這股日益高漲的經濟保護主義浪潮。」

貝森特最近曾表示，川普揚言祭出關稅是談判策略運用「最大化」，為的是獲致更好的貿易協議，他也對藐視世界貿易組織（WTO）規則的做法表示關切。這些發言讓反對貝森特的人士抓到把柄，批評他並非真正篤信關稅，例如富豪馬斯克就認為若選貝森特當財長「一切照常」，而一切照舊將導致美國破產。

川普最終的決定，可能全看他相信哪個財長候選人對自己最效忠。

傳統基金會經濟學家摩爾說，川普的第一任讓他懂得優先任用相信他政策的人選，對他念茲在茲的關稅尤其是如此。