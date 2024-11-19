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川普、馬斯克兄弟情恐面臨考驗 6大潛在裂痕：誰是老大？

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
圖為川普（左）與馬斯克（右）今年10月5日在川普造勢大會上交談。（美聯社）
圖為川普（左）與馬斯克（右）今年10月5日在川普造勢大會上交談。（美聯社）

美國總統當選人川普與世界首富馬斯克的「兄弟情誼」能撐過兩人對重大政策的歧見，以及他們各自的火爆性格嗎？法新社列出兩人可能產生摩擦的6個領域。

誰是老大？

馬斯克（Elon Musk）把他的公司當作個人領地經營，在公司內他的權威鮮少受到挑戰。川普（Donald Trump）則要求完全的忠誠，且過去曾為和別人共享鎂光燈而感到惱火。

氣候變遷

馬斯克於2004年投資電動車大廠特斯拉（Tesla），部分原因在於對全球暖化感到擔憂。川普則稱氣候變遷是場「騙局」，外界普遍預期他上台後將再次退出巴黎協定（Paris Accord）。

能源轉型

馬斯克對能源轉型下了大賭注，川普競選時卻承諾實現「鑽吧，寶貝，鑽吧」的支持化石燃料口號，外界預期他將批准新的化石燃料基礎建設和開發許可，甚至可能向石油和天然氣公司開放受保護的聯邦土地。

對中國態度不同調

川普對中國採取強硬立場，並帶來世界兩大經濟體再度打起貿易戰的風險。

中國是特斯拉的主要市場，特斯拉在當地不僅擁有一座超級工廠（Gigafactory），也試圖與其他迅速成長的中國國產電動車製造商競爭。

馬斯克不曾對中國共產黨發表負面評論，讓他與川普提名入閣的抗中鷹派不同調，例如預計出任國務卿的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。

政府效率部受到牽制

川普指派馬斯克領導「政府效率部」（DOGE），負責大刀闊斧削減政府支出，然而幾乎可肯定他將面臨激烈政治反彈，甚至是來自共和黨人的阻力。

科技巨擘的利益衝突

馬斯克與矽谷科技巨擘的複雜關係和個人競爭可追溯至數十年前，外界預計他在川普政府任職，將面臨無數利益衝突。

馬斯克自己擁有人工智慧（AI）公司，但若川普支持OpenAI，他會坐視不管嗎？如果川普重視亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的意見，馬斯克是否能忍受旗下太空探索科技公司（SpaceX）的競爭對手接近白宮核心圈？

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