911遺族盧特尼克 獲川普提名為商務部長

多家媒體19日爆料，稱盧特尼克(左)將被候任總統川普(右)提名為商務部長。(美聯社)

美東時間 4:30 PM更新

後任總統川普 在「真實社群」(Truth Social)宣布，提名盧特尼克(Howard Lutnick)擔任商務部長。

美東時間 2:36 PM

華爾街 日報(WSJ)、有線電視新聞網(CNN)、華盛頓郵報(Washington Post)等主流媒體19日下午紛紛報導，據知情人士透露，候任總統川普(Donald Trump)將提名華爾街資深金融家盧特尼克(Howard Lutnick)擔任商務部長。

盧特尼克是金融服務公司康托費茲傑羅(Cantor Fitzgerald)執行長，近幾個月已成為川普的親密盟友；過去數天，盧特尼克一直被傳是財政部長一職的熱門人選。

身為候任總統過渡團隊的聯合主席，盧特尼克近日大部分時間都在川普位於佛州 的私人俱樂部海湖莊園裡，參與商討新政府人事的入圍名單。

盧特尼克的發言人拒絕發表評論，川普過渡團隊發言人沒有立即回應置評請求。

國家廣播公司(NBC)報導，63歲的盧特尼克自80年代初於賓州哈弗福德學院(Haverford College)經濟系畢業後，就一直在康托費茲傑羅公司工作。

他在年輕時遭逢了多起人生悲劇，念高中時母親因淋巴瘤去世，在他上大學的第一周，父親因護士誤注射高於原劑量百倍的化療藥物而身亡；2001年9月11日當恐怖分子襲擊紐約世貿中心時，由於康托費茲傑羅總部位於世貿中心101至105樓，包括盧特尼克的弟弟在內，他的658名同事全部葬身於世貿大樓。

當時，盧特尼克因為送第一天上幼兒園的孩子上學而沒有在世貿中心內，逃過一劫；攻擊發生後他趕回現場，但無能為力，在世貿南塔倒塌之際，他躲在附近的一輛汽車下而倖存下來。

九一一恐襲事件後，盧特尼克在紐約重建及支持遇難者家屬的工作中，成為商業界最直言不諱的倡言者。

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