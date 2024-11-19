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911遺族盧特尼克 獲川普提名為商務部長

世界新聞網王若馨╱即時報導
多家媒體19日爆料，稱盧特尼克(左)將被候任總統川普(右)提名為商務部長。(美聯社)
多家媒體19日爆料，稱盧特尼克(左)將被候任總統川普(右)提名為商務部長。(美聯社)

美東時間 4:30 PM更新

後任總統川普在「真實社群」(Truth Social)宣布，提名盧特尼克(Howard Lutnick)擔任商務部長。

美東時間 2:36 PM

華爾街日報(WSJ)、有線電視新聞網(CNN)、華盛頓郵報(Washington Post)等主流媒體19日下午紛紛報導，據知情人士透露，候任總統川普(Donald Trump)將提名華爾街資深金融家盧特尼克(Howard Lutnick)擔任商務部長。

盧特尼克是金融服務公司康托費茲傑羅(Cantor Fitzgerald)執行長，近幾個月已成為川普的親密盟友；過去數天，盧特尼克一直被傳是財政部長一職的熱門人選。

身為候任總統過渡團隊的聯合主席，盧特尼克近日大部分時間都在川普位於佛州的私人俱樂部海湖莊園裡，參與商討新政府人事的入圍名單。 

盧特尼克的發言人拒絕發表評論，川普過渡團隊發言人沒有立即回應置評請求。

國家廣播公司(NBC)報導，63歲的盧特尼克自80年代初於賓州哈弗福德學院(Haverford College)經濟系畢業後，就一直在康托費茲傑羅公司工作。

他在年輕時遭逢了多起人生悲劇，念高中時母親因淋巴瘤去世，在他上大學的第一周，父親因護士誤注射高於原劑量百倍的化療藥物而身亡；2001年9月11日當恐怖分子襲擊紐約世貿中心時，由於康托費茲傑羅總部位於世貿中心101至105樓，包括盧特尼克的弟弟在內，他的658名同事全部葬身於世貿大樓。

當時，盧特尼克因為送第一天上幼兒園的孩子上學而沒有在世貿中心內，逃過一劫；攻擊發生後他趕回現場，但無能為力，在世貿南塔倒塌之際，他躲在附近的一輛汽車下而倖存下來。

九一一恐襲事件後，盧特尼克在紐約重建及支持遇難者家屬的工作中，成為商業界最直言不諱的倡言者。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

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