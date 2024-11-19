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魯比歐任國務卿 美國恐對拉美左翼政府更強硬

中央社哈瓦那19日綜合外電報導
美國準總統川普（Donald Trump）延攬對中鷹派的聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）任國務卿。美聯社
美國準總統川普（Donald Trump）延攬對中鷹派的聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）任國務卿。美聯社

分析人士認為，美國總統當選人川普（Donald Trump）的國務卿人選魯比歐（Marco Rubio）將對委內瑞拉、尼加拉瓜和古巴的左翼政府採取更強硬立場。

法新社報導，強烈批評共產主義和左翼的魯比歐可能會尋求與薩爾瓦多的布格磊（Nayib Bukele）、阿根廷的米雷伊（Javier Milei）等自由意志主義政府建立更緊密的關係。

儘管美中貿易、俄烏及中東戰爭可能會成為川普政府對外政策的優先議題，但分析人士預計，魯比歐將比以前的國務卿更加關注美國的南方鄰國。

魯比歐為古巴裔，他的父母在古巴已故領袖斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）掌權前赴美，魯比歐長期以來一直是拉美左翼分子的強烈反對者。

在古巴首都哈瓦那（Havana）的街頭，民眾已開始感到擔憂。59歲的音樂家賈丁斯（Ivan Jardines）表示：「魯比歐一直都在反對我們。」他和許多其他古巴人一樣，將這座島國的經濟困境歸咎於華府的嚴厲制裁。

美國丹佛大學（University of Denver）的拉美問題分析師羅培茲－李威（Arturo Lopez-Levy）告訴法新社，對於正受到食物、藥品、燃料和電力短缺所苦，面臨30年來最嚴重經濟危機的古巴來說，魯比歐的提名是場「完美風暴」。

羅培茲－李威預期，如果即將上任的川普政府和第一任期那樣充滿敵意，哈瓦那當局將「使國內異議者的生活更加艱難」，同時利用美國的「論調和極端主義言論」將自身描繪為受害者。

在古巴，仍有數百人因參與2021年7月的歷史性反政府示威而被監禁。

魯比歐還會將目光轉向委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），儘管當地反對派主張在7月的總統大選中獲勝，馬杜洛仍牢牢把持權力。

除此之外，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）也將受到關注，他被指控主導對異議人士的殘酷鎮壓。

另一方面，對於北京當局在拉丁美洲透過基礎建設計畫、投資、援助和軍事合作等手段擴張影響力，對中鷹派魯比歐早已提出強烈批評。

不過，英國皇家國際事務研究所（Chatham House）拉丁美洲研究員莎巴提尼（Christopher Sabatini）指出，諷刺的是，對委內瑞拉及古巴的更嚴格制裁可能反而「助長中國和俄羅斯在該地區的影響力」。

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