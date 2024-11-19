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佛羅里達人占據美國新內閣要位 看佛州如何成川普大本營

中央社華盛頓19日綜合外電報導
美國總統當選人川普。（美聯社）
美國總統當選人川普。（美聯社）

川普成為美國史上首位以「陽光之州」佛羅里達州（Florida）為大本營贏得總統大選的候選人，他當選後也深入當地人才庫從中挑上許多內閣人選，使得佛州在美國政壇地位大振。

法新社報導，川普已宣布將提名由佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿、由堅定挺他的佛州前聯邦眾議員 蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長、由現任佛州聯邦眾議員沃茲（Mike Waltz）擔任白宮國安顧問，以及由來自佛州傑克森維爾市（Jacksonville）的他今年競選經理之一、在佛州有長年豐富勝選經驗的威爾斯（Susie Wiles）出任白宮幕僚長。

紐約地產大亨出身的川普（Donald Trump）上回擔任美國總統時，是把白宮帶到佛州：他在自己位於棕櫚灘（Palm Beach）的度假房產海湖莊園（Mar-a-Lago）與日本和中國領袖舉行華麗的高峰會，以及主辦1場加勒比海地區貿易會議。

但川普卸任前已於2019年搬到海湖莊園居住，2021年卸任後更把這裡當作運作基地，花大多時間在海湖莊園接見佛州官員。

川普如今重返白宮，並鎖定讓佛州人士占據內閣一些最敏感且最具知名度的職位，展現他肯定這個位於美國東南部的保守州在推動他的民粹右翼施政計畫上，扮演前線角色。

曾任佛州共和黨主席的佛州州參議員格魯特斯（Joe Gruters）接受當地報紙「南佛羅里達太陽哨兵報」（South Florida Sun Sentinel）訪問時表示：「這是他（川普）的住家州，過去幾年我們最有機會接近他。這完全因為離得近，這些人能夠隨傳隨到，並忠於他的施政計畫及致力於推進他的優先事務。」

政治策士費伊（Mike Fahey）則形容佛州擁有政治和商業人才的「豐富礦藏」，歸功於人口多元化及經濟充滿活力。他在前羅德島州（Rhode Island）地方市長賴菲（Steve Laffey）今年參選共和黨總統提名時替他打選戰。

費伊告訴法新社：「佛州在政治界、法律界和企業界產生了一些強有力的人物，當中許多人具備的經驗和專業能力，似乎自然構成擔任政府高位的先決條件。」

儘管佛州目前每個民選官職都由共和黨人擔任，且佛州政府數十年來由共和黨掌控，但佛州在美國總統大選往往是激戰的搖擺州，直到現任州長德桑提斯（Ron DeSantis）領導下才轉為共和黨堡壘，讓川普靠這裡大贏民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）。

德桑提斯2018年競選州長時獲得川普相挺，他當選後也在佛州大力推動川普的政策計畫。他讓自己成為川普對「覺性派」（woke）政治人物、企業和教授開打文化戰的戰地司令，共和黨人指控這些覺醒派人士企圖將自身的進步派意識形態強加到全美各地。

德桑提斯雖然後來變成川普在共和黨總統初選時的對手，兩人的競爭關係也在選戰高峰時白熱化，但德桑提斯競選時仍引用川普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號，承諾要「讓美國成為佛羅里達」（Make America Florida）。這個遠大的目標如今看來或許能成真。

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