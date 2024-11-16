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川普多位內閣人選具爭議性 考驗參院共和黨人忠誠度

中央社華盛頓16日綜合外電報導
美國總統當選人川普至今挑中的內閣職位人選，有些令外界不解甚至盛怒。路透
美國總統當選人川普至今挑中的內閣職位人選，有些令外界不解甚至盛怒。路透

美國總統當選人川普至今挑中的內閣職位人選，有些令外界不解甚至盛怒；另有聯邦調查局（FBI）局長和財政部長等更重要職位尚待宣布。但這些能否通過參議院核准仍待考驗。

法新社報導，川普（Donald Trump）曾矢言瓦解運作華府事務的自由派「深層政府」，如今他冀望靠自身在總統大選贏得的決定性勝利，以及共和黨在美國聯邦參議院拿下過半席次的優勢，讓他為了強行通過他任命的人事案得到所需政治資本。

川普一開始籌組他的執政團隊，就公布幾位引人注目的人選，包括由支持鷹派外交政策的保守派佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。

但之後川普公布的4位部會首長人事，卻是對他們各自要掌管的龐雜聯邦政府部門幾無經驗或無相關經驗，只有效忠川普的事蹟。

其中最具爭議性的，是由極右派前聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）擔任司法部長，他直到13日還因涉嫌性騷擾和違法使用毒品而遭到美國國會調查。川普還提名幾位他的私人律師出任司法部高官。

此外，疫苗懷疑論者小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）獲提名擔任衛生部長，另一位遭指散布俄羅斯政治宣傳的陰謀論者加巴德（Tulsi Gabbard）則獲選擔任國家情報總監。

最後1位引起兩極化反應的任命案，是由前福斯新聞台（Fox News）節目主持人赫塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長。他未曾管理過任何大型組織，卻要執掌世界最強大的軍隊。

川普另宣布，曾與他競爭共和黨總統候選人提名的北達科他州（North Dakota）州長柏根（Doug Burgum）將掌管新成立的國家能源委員會（National Energy Council）。他之前已表示將任命柏根擔任內政部長。

有分析家認為，川普挑的人選展現他決心迅速推動他的政見，也就是將「覺醒派」多元化主張及環保相關政策從聯邦政府和民間企業的各方面清除。

不過，還有若干美國重要部會首長的人事案尚待公布。華爾街便如坐針氈等待知道誰會領導美國財政部，對川普偶有影響力的聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）力薦同樣出身南卡羅來納州（South Carolina）的投資家貝森特（Scott Bessent），川普的政權交接小組主席之一盧特尼克（Howard Lutnick）據說也是熱門人選。

川普也已挑明聯邦調查局是他重整聯邦政府的目標之一，現任局長雷伊（Christopher Wray）和大批高層主管看來很可能將捲鋪蓋走人。瑞伊是2017年川普首度擔任總統時任命，但川普卸任後被控非法持有機密文件，私人住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）遭到大批FBI幹員搜索，此後川普便大力批評瑞伊的領導力。

前聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers）被認為是接替瑞伊的人選。這位堅實效忠川普的前FBI幹員在海湖俱樂部與政權交接小組會過面後，看來最可能中選。

不過，川普最具爭議性的內閣人選若要全部獲得聯邦參議院同意，過程可能不會一帆風順。川普已要求至少部分人選不需經過完整聽證程序就獲得國會批准，這種策略稱為「休會任命」（recess appointment）。

美國憲法允許聯邦參議院休會時，總統的提名案可不經參議院審查。川普已表明，任何要參選參院多數黨領袖者須同意採取「休會任命」。這也是他對這屆參院的首場忠誠度測試。

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