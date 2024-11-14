我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

每周工作80小時、不支薪 政府效率部徵才條件惹議

川普口條流利精力旺 競選演講訪談時數倍勝賀錦麗

中央社台北14日電
總統當選人川普。(美聯社)
總統當選人川普。(美聯社)

總統當選人川普體力充沛、口條流利，公開演講或媒體訪問經常超過腳本限定的時間。紐約時報分析報導，川普在選戰中無論是公開活動、主流或串流媒體訪問，講話時間遠超過落敗的賀錦麗

78歲的川普（Donald Trump）選前在知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）的節目高談闊論超過3個小時，吸引數千萬流量；在紐約造勢活動同樣展現驚人體力，於支持者面前高聲演講達1個半小時，期間絕無冷場。

姑且不論能言善道是否是川普達陣原因，他在公開場合親自現身演說和主流媒體、自媒體訪問時數，遠超過民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

紐約時報（New York Times）引用國會媒體「點名」（Roll Call）的逐字稿資料統計報導，川普自7月23日起，共出席206場活動與訪問，賀錦麗8月中獲提名後，快馬加鞭共出席213場活動與訪問，但川普在公開場合講話與媒體訪問時間達172小時，約為7.17天；賀錦麗僅有69小時。

2位候選人講話時數再細分，川普在親身出席的造勢場合講話達131小時，賀錦麗為54小時；川普在電視及廣播訪問為23小時，賀錦麗為11小時；川普在Podcast與串流平台節目講19小時，賀錦麗只有4個小時，川普都呈現倍數領先。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

美國總統選舉拚人氣也拚腳程，輔選人員頻繁進出兵家必爭的搖擺州重要城鎮。相較於川普3月即篤定獲得提名，臨危受命的賀錦麗需要趕進度，準備時間遠落後於川普，造勢活動場次較多，場面較小，公開演講時間約為半小時。

「點名 」的資料顯示，川普共出席118場活動，賀錦麗為171場；川普共接受68次電視及廣播訪問，賀錦麗為34個；川普在Podcast與串流平台接受20次訪問，賀錦麗只有8次。

美選期間，民主黨陣營曾質疑賀錦麗訪談空洞欠內容，時數也偏短；川普陣營密集安排Podcast節目訪問，收聽、點閱與下載數字不輸主流媒體；無論川普的口沫橫飛是否是勝選因素，整體曝光量遠勝賀錦麗。

大選熱門話題

川普 賀錦麗

上一則

地下國務卿？紐時：馬斯克與伊朗駐UN大使會面 討論美伊關係

延伸閱讀

拜登外交絕唱 出訪秘魯、巴西遭評「跛腳鴨」

拜登外交絕唱 出訪秘魯、巴西遭評「跛腳鴨」
川普當選後打更兇 俄羅斯本周無人機襲擊強度增44%

川普當選後打更兇 俄羅斯本周無人機襲擊強度增44%
面對川普威壓 兩岸和諧可釜底抽薪

面對川普威壓 兩岸和諧可釜底抽薪
憂川普高關稅 台央行總裁：誰付費很難說

憂川普高關稅 台央行總裁：誰付費很難說

熱門新聞

國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

美聯社終於宣布共和黨眾院過半 藍209 Vs. 紅218

2024-11-13 15:30
在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43
民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會成員李林笛(Lindy Li)9日批評賀錦麗的競選活動是「耗費10億元的災難」。(截圖自Fox News電視畫面)

賀錦麗敗選 DNC成員批「災難」：籌10億還能負債2000萬

2024-11-10 11:51
川普誓言大規模驅逐非法入境的無證客，當中涉及的人力、物力及財力將是空前的。(歐新社)

川普遣返計畫估年花880億 這2類無證客優先

2024-11-07 22:32
總統當選人川普(右)13日上午與共和黨國會眾議員見面時開億萬富豪馬斯克(左)的玩笑說，馬斯克「一直不想回家，我又沒辦法把他甩開」。圖為兩人10月5日在賓州的造勢行程中。(美聯社)

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

2024-11-13 19:43
川普傳出已邀共和黨眾議員紐約州眾議員斯特凡尼克擔任美國駐聯合國大使。（美聯社）

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

2024-11-11 10:00

超人氣

更多 >
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑
馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋