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福斯：川普將任命烏克蘭和平特使 傳信譽高、資深

福斯新聞：川普鷹派內閣受台歡迎 對中發強硬訊號

中央社高雄14日綜合外電報導
共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）將成川普的國務卿。圖為2016年資料圖片。路透
共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）將成川普的國務卿。圖為2016年資料圖片。路透

福斯新聞報導，美國總統當選人川普將提名的駐聯合國大使、國家安全顧問以及最重要的國務卿人選，被許多人視為「抗中鷹派」，台灣多數人樂見這樣的人事安排。

共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）將成川普（Donald Trump）的國務卿，他7月中旬在共和黨全國代表大會（RNC）談到，他預期川普勝選後將「繼續他在第1次任期所做的事情…那就是繼續支持台灣」。

在2022年5月，魯比歐提出「透過實力促進台灣和平法」（Taiwan Peace Through Strength Act），以迅速推動美台軍事協調。他說：「入侵台灣可能在這十年內發生，台灣需要我們的幫助，而我的法案將讓（中國國家主席）習近平和中國共產黨在發動愚蠢侵略行動前多想一下。」

遭北京制裁的魯比歐將出任新國務卿，對中國形成難題。福斯新聞（Fox News）指出，北京如何與被禁止入境中國的魯比歐進行「有意義對話」有待觀察，但任何選項都可能讓北京顯得軟弱，包括撤銷制裁。

川普國安顧問人選、共和黨籍佛州聯邦眾議員沃茲（Michael Waltz）至少與魯比歐一樣強硬。他本月稍早表示，必須「盡快」結束在烏克蘭與中東的衝突，美國才能將「戰略焦點放在其應有位置：對抗來自中國共產黨的更大威脅」。

川普也擬提名共和黨籍紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）擔任駐聯合國大使。華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）資深顧問高德柏格（Richard Goldberg）寫道，他預期她將致力「運用美國在整個聯合國體系的財政援助力量，根除中國惡意影響」。

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